CNN: после выигранного суда в Австралии у Джоковича появился шанс показать характер на Australian Open

Австралийский суд отменил решение властей страны об аннулировании австралийской визы, выданной первой ракетке мира Новаку Джоковичу, передаёт CNN. Как отмечается в материале, если теннисист всё же сможет принять участие в Australian Open, то он без сомнения продемонстрирует свой решительный настрой. Причиной, по которой спортсмена хотят выслать из страны, стала его позиция в вопросе вакцинации.

Прямо сейчас срочная новость со свежими подробностями. В Австралии судья окружного суда отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира Новака Джоковича. Он будет немедленно отпущен из места содержания мигрантов.



За подробностями давайте обратимся к сотруднику редакции мировых новостей спорта Патрику Снеллу, который находится в Атланте, и к Бену Ротенбергу в Мельбурне. Последний работает старшим редактором журнала Record, а также ведёт подкаст No challenges remaining.



Патрик, давайте начнём с вас. Возможно, это стало для многих неожиданностью, если принять во внимание жёсткие правила, о которых было заявлено федеральным правительством. Спортивный вопрос, как я полагаю, состоит в следующем: выбьет ли случившееся его из колеи в плане оставшегося времени на подготовку или, наоборот, воодушевит его, сделав тем самым соперником, каким он является?



ПАТРИК СНЕЛЛ, журналист CNN: Да, самый серьёзный соперник. Майкл, он серьёзно мотивирован продолжать и творить историю. Напомню, что сейчас на кону: он пытается стать самым успешным теннисистом в истории этого вида спорта. На турнирах Большого шлема он завоевал 21 кубок. Несомненно, очень серьёзный показатель.



По-моему, то, что он пережил за последние несколько дней, свидетельствует о том, через что он готов пройти, практически испытывая страдания, чтобы достичь своей цели.



Знаете, если взглянуть на его становление, на всё, через что он прошёл, чтобы добиться этого, на связанные с семьёй вызовы в юном возрасте, — ведь в той части света, где он вырос, к невзгодам было не привыкать, — то я бы сказал, что без сомнения он извлёк выгоду из возникшей ситуации.



Я действительно считаю, что если у него дела будут обстоять так же, как сейчас, — хотя как знать, мы всё ещё ожидаем новых поворотов и перипетий, которых в этой саге уже было предостаточно, — и если он примет участие в соревнованиях, то он, без сомнения, будет настроен решительно.



Майкл, в завершение хотел бы повторить слова, произнесённые Ником Кирьосом несколько дней назад. Так вот, он сказал, что если ему (Джоковичу. — ИноТВ) всё же дадут возможность играть, то столкнуться с ним вряд ли кому-то захочется. Australian Open стартует уже через неделю. Майкл.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.