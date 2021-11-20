Guardian: ООН отреагировала на пропажу теннисистки, обвинившей экс-вице-премьера КНР в сексуальном насилии

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало китайские власти предоставить данные о местонахождении экс-первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай, сообщает The Guardian. В организации также потребовали провести расследование обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых спортсменкой в адрес бывшего вице-премьера Государственного совета КНР Чжана Гаоли. Как отмечает издание, одна из самых успешных китайских теннисисток не выходила на связь со дня публикации обличительного поста в социальной сети.

Организация Объединённых Наций (ООН) призвала китайские власти предоставить информацию о местонахождении экс-первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай, сообщает The Guardian.

Пэн Шуай, в прошлом одна из самых успешных китайских теннисисток, не выходила на связь со 2 ноября. В этот день она опубликовала в социальной сети пост, в котором обвинила бывшего первого вице-премьера Государственного совета КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

«Представляется важным получить данные о её местонахождении и доказательства её благополучия. И мы настоятельно призываем провести прозрачное расследование её обвинений в сексуальном насилии», — заявила Лиз Тросселл, представитель Верховного комиссара ООН по правам человека.

Раннее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала власти КНР предоставить «независимые, поддающиеся проверке данные» о местонахождении Пэн Шуай.

Вскоре после публикации заявления Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сотрудник китайского международного новостного телеканала CGTN Шэнь Шивэй сделал на своей странице в Twitter репост фотографий, якобы опубликованных теннисисткой в приложении WeChat. «Её подруга поделилась тремя фотографиями и скриншотом переписки с Пэн в WeChat», — написал журналист. Однако эксперты сомневаются в подлинности изображений.

17 ноября телеканал CGTN опубликовал письмо якобы за авторством Пэн Шуай, которое, как утверждается, было отправлено главе Женской теннисной ассоциации (WTA).

В пятницу WTA пригрозила Китаю лишением всех теннисных турниров, если власти страны не раскроют местонахождение теннисистки и не проведут расследование её обвинений в адрес высокопоставленного политика.

Андреа Гауденци, председатель Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), опубликовал второе заявление, в котором ещё раз подчеркнул озабоченность благополучием Пэн. «События последних дней в ситуации с Пэн Шуай вызывают глубокое беспокойство, — заявил он. — Эта проблема шире, чем сам теннис, о чём свидетельствует выражение обеспокоенности в нашем виде спорта и за его пределами. Её безопасность волнует нас в первую очередь, и в этой ситуации необходима ясность».

Обеспокоенность ситуацией выразили и другие организации и известные спортсмены. В их числе бывшая американская теннисистка Билли Джин Кинг, японская теннисистка Наоми Осака, американская теннисистка Серена Уильямс, британский теннисист Энди Маррей и сербский теннисист Новак Джокович. Хэштег #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай. — ИноТВ) стремительно набирает обороты в Twitter.

В своём посте от 2 ноября в китайской социальной сети Weibo, который был удалён полчаса спустя, Пэн Шуай заявила, что три года назад Чжан Гаоли пригласил её поиграть с ним и его женой в теннис у них дома, где принудил спортсменку к сексуальной близости. Она рассказала, что ранее она и Чжан Гаоли состояли в отношениях по взаимному согласию, однако их связь прервалась задолго до приглашения.

Пэн Шуай призналась, что не может предоставить никаких доказательств в поддержку своих утверждений, однако отметила, что полна решимости высказаться об этом публично.

Ни Чжан Гаоли, ни китайские власти не прокомментировали обвинения Пэн Шуай. В китайском сегменте интернета комментарии в её поддержку подвергаются цензуре, пишет The Guardian.