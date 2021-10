Times: британская полиция скрывает от публики сексуальные домогательства своих сотрудников

Лишь за последние четыре года против двух тысяч полицейских в Великобритании были поданы судебные иски по обвинению в сексуальных домогательствах, включая такие тяжкие преступления, как изнасилования и даже убийства своих жертв. При этом специальное расследование, которое провели журналисты The Times, показало, что подобные правонарушения в полиции регулярно пытаются скрыть и удалить информацию об этом из общего доступа.

Британская полиция обнародовала информацию о том, что за последние четыре года против её сотрудников было подано две тысячи судебных исков по обвинениям в сексуальных домогательствах разной степени тяжести, включая изнасилования и даже связанные с этим убийства. При этом почти две трети случаев, когда полицейских обвиняли в сексуальном насилии и злоупотреблении властью в личных интересах, в итоге заканчивались тем, что против обвиняемых не было принято никаких дальнейших мер, а связанная с этим информация замалчивалась и скрывалась от общественности, пишет The Times.



Это было выявлено в ходе специального журналистского расследования, проведённого сотрудниками этого британского издания. Полученые журналистами данные свидетельствуют, что преступления на сексуальной почве и другие правонарушения на почве коррупции в полиции регулярно скрываются и замалчиваются. Зачастую слушания по таким делам проводятся в частном порядке, хотя по закону они должны осуществляться публично, подчёркивается в статье. А информация об этом регулярно удаляется из интернета, чтобы не предавать всё огласке.



До 25% слушаний по делам о неправомерных действиях полиции, связанных с наиболее серьёзными правонарушениями, включая сексуальные домогательства, проявления расизма и гомофобии, закрыты для британской общественности. При этом имена и фамилии обвиняемых сотрудников полиции, их звания и подробности их правонарушений обычно остаются скрытыми от публики, несмотря на юридические требования о проведении открытых слушаний, сообщает The Times.



И даже когда вина обвиняемых доказана, полиция удаляет публикации об их проступках в течение нескольких недель. В частности, лондонская полиция удалила публикацию об увольнении Уэйна Кузенса — офицера из отдела парламентской и дипломатической защиты, который весной этого года похитил на улице Лондона, изнасиловал и убил 33-летнюю Сару Эверард, отмечается в статье. Этот трагический случай также подхлестнул внимание к преступлениям и злоупотреблениям в полицейской среде.



Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила «глубокое разочарование» в связи с тем, что полиция не желает подвергать эти серьёзные правонарушения пристальному вниманию общественности. По её словам, досье с доказательствами, составленное журналистами The Times, оставило впечатление, что британская полиция «ставит репутацию своего учреждения выше стремления вершить правосудие», говорится в статье. Все слушания по делам о неправомерном поведении полицейских были закрытыми вплоть до 2015 года, когда Мэй на посту министра внутренних дел пересмотрела эту систему в попытке добитьcя большей прозрачности, напоминает The Times.



Серия специальных документальных расследований на эту тему, показанная в эфире британского телеканала Channel 4, ппродемонстрировала, что с 2017 года около 2 тыс. офицеров и констеблей в 39 силовых структурах были обвинены в сексуальных домогательствах. При этом более 60% из этих заявлений не привели к каким-либо дисциплинарным взысканиям, и лишь 8% обвиняемых в итоге были уволены. Кроме того, около 300 человек из фигурантов этих дел уже обвинялись ранее в ненадлежащем поведении во время работы в рядах полиции.



Кроме того, проведённый журналистами The Times анализ показал, что только за последний месяц было опубликовано более 40 сообщений о неправомерных действиях полицейских в Англии и Уэльсе, причём личности половины фигурантов этих дел остались анонимными. А запросы их коллег из британского издания The Guardian показали, что около 40% полицейских отделений в Англии и Уэльсе не имеют специальных подразделений по расследованию обвинений в изнасиловании и других серьёзных преступлений на сексуальной почве, что крайне негативно отражается на жертвах подобных правонарушений.



«Силы полиции соблюдают букву закона, но не его дух. Обвиняемые полицейские ссылаются на проблемы психического здоровья, зная, что это приведёт к закрытому заседанию их дела. О многих таких случаях общественность просто не узнает», — прокомментировал в этой связи источник в правоохранительных органах, также пожелавший остаться неназванным.