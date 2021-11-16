Le Monde: французские женщины-политики призвали отстранить от власти виновных в сексуальном насилии мужчин

285 женщин-политиков призвали политический мир масштабно отреагировать на сексуальное насилие, совершаемое мужчинами во властных кругах. Как заявили авторы письма, опубликованного на страницах Le Monde, сегодня политический Олимп заполнен мужчинами, обвиняемыми в преступлениях сексуального характера и домогательствах. Пора отстранить их от политики и обеспечить работающим в этой сфере женщинам безопасную среду, уверены подписанты.

285 женщин, работающих в сфере политики, в открытом письме, опубликованном в газете Le Monde, призвали политический мир масштабно отреагировать на сексуальное и сексистское насилие, совершаемое мужчинами во властных кругах.

Как подчёркивают подписанты, в парламент, мэрии, департаментские и региональные советы избираются мужчины, которых обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии над несовершеннолетними и семейном насилии, несмотря на публичные речи о борьбе с насилием в отношении женщин и неоднократные предупреждения со стороны феминистского сообщества.

По словам авторов статьи, три кандидата или потенциальных кандидата на пост президента Франции уже являются фигурантами множества рассказов очевидцев о сексуальном насилии. Это отнюдь не мешает им считать, что они достойны занимать высший пост, замечают женщины. Кроме того, в июне 2022 года Франция будет выбирать членов Национальной ассамблеи. Сегодня некоторые из 577 депутатов являются виновниками сексистского и сексуального насилия, напоминают авторы письма.

«Накануне выборов, имеющих решающее значение для нашей страны, мы снова призываем политические аппараты прислушаться к жертвам и предпринять превентивные действия. Сколько потребуется выборов, прежде чем политические образования возьмут на себя ответственность за обеспечение спокойной рабочей атмосферы в правительстве и парламенте, спокойного функционирования демократии и защиты людей, ставших жертвами насилия?» — говорится в письме.

Политический мир должен исключить из своих рядов лиц, виновных в сексуальном и сексистском насилии, и доказать свою безупречность в назначениях, убеждены подписанты. Выбор того или иного кандидата для участия в парламентских выборах зависит от партий и движений. Именно они нанимают предвыборные команды, члены которых также должны быть безупречными

«Сексистское и сексуальное насилие затрагивает всех женщин, все социальные и профессиональные круги, а также общественное и частное пространство. Как мы можем притворяться, что боремся с ним, когда избранные должностные лица сами виновны в этом или являются соучастниками?» — задаются вопросом женщины-политики.

Гарантировать демократический характер нашей политической жизни — значит позволить всем и каждому участвовать в политических движениях, не рискуя стать жертвами сексуального и сексистского насилия, настаивают авторы письма. Это означает, что нулевая терпимость к насилию в отношении женщин и детей — это линия поведения, от которой не следует отступать, подчёркивается в письме.