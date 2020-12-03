Fox News: в администрации Байдена главное — правильный пол и цвет кожи

Джо Байден формирует свою будущую администрацию, при этом на первый план выходят не таланты претендентов на высокие посты, а их пол, раса и сексуальная ориентация, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, погоня за «многообразием» вредит интересам страны и вносит раскол в общество.

Чем очевиднее становится тупость и эгоизм власть имущих, тем больше времени они проводят, ругая вас и страну, которой, казалось бы, руководят. Они разделяют нас, чтобы мы не замечали, как они ужасны. К сожалению, это довольно эффективно. Поэтому они так и поступают.



Предположим, что вы некомпетентны и хотите, чтобы никто об этом не узнал. Что вы стали бы делать? Вашей первой задачей было бы уничтожить меритократию — систему, которая вознаграждает людей в этой стране за старание и таланты, вместо того чтобы вознаграждать их на основании не относящихся к делу критериев вроде внешности. Меритократия — главная угроза для некомпетентных людей. Она мешает некомпетентным становиться богатыми и могущественными. Так что они больше всего её ненавидят. Поэтому они её уничтожают.



А как уничтожение меритократии выглядит на практике? Ну, это очень похоже на формирование президентской администрации Джо Байденом. Об этом была недавняя статья в Politico. По словам Politico, Чёрный кокус конгресса требует от Байдена выбрать на место министра обороны афроамериканца. Им нужен не такой министр обороны, который хорошо защищал бы Америку, а министр обороны с правильным цветом кожи.



Феминистские организации от этого в ярости, пишет Politico. В ярости не потому, что это сделает страну уязвимой, нет. Они в ярости, потому что хотят, чтобы министром обороны была женщина. Почему им нужна женщина в должности министра обороны? Потому что они сами женщины. Министр обороны должен быть похож на них. Потому что главное — это они, а не Пентагон, не страна и не военные угрозы, с которыми мы можем столкнуться в будущем.



Дело в самоотождествлении. Другими словами, в нарциссизме. «Когда я вижу людей во власти, я должен видеть себя!» — таково требование. И это требование предъявляют не только к Пентагону.



Вот как Vox.com освещал конкуренцию за место Стива Мнучина в Министерстве финансов. Цитирую: «Лал Брэйнард, белая, по мнению Уолл-стрит и её критиков в левой среде, самая вероятная кандидатура на пост министра финансов… Рассматривается также кандидатура Рафаэля Бостика, который стал бы первым афроамериканцем и первым открытым геем в должности министра финансов…». Далее Vox отметил, что некоторые, цитирую, «демократы-латиноамериканцы» расстроены «отсутствием латиноамериканцев среди реальных претендентов на другие три ведущие должности в администрации Байдена».



Заметили? Латиноамериканец, афроамериканец, гей. Это категории, а не люди, не индивиды. Речь идёт о самоотождествлении, а не о стране. О разобщении, а не о единстве. Белые гетеросексуальные мужчины — враги, заявляет партия, во главе которой стоит белый гетеросексуальный мужчина. Так и живём. Трудно представить что-то уродливее этого. Трудно представить что-то более тупиковое. Это не приведёт никуда, куда бы вы хотели прийти. Это заканчивается раздором. И даже хуже.



Но это продолжается. Послушайте, как Huffington Post описывает борьбу за сенатское кресло Камалы Харрис в штате Калифорния. Цитирую: «Три основных лагеря и входящие в них группы пытаются повлиять на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома: одни выступают за женщину-афроамериканку, другие за латиноамериканца, третьи за члена ЛГБТ-сообщества». Конец цитаты. Другими словами, определённые должности за принадлежность к определённой категории. Некоторым расам предписаны определённые роли. Чем это отличается от традиционной кастовой системы? Чем это лучше Юга времён законов Джима Кроу? Это честные вопросы, но их никто никогда не задаёт. Вместо этого СМИ просто аплодируют.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.