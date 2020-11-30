Fox News: «скучные» назначенцы Байдена рискуют развязать войну

Американские СМИ расхваливают команду Джо Байдена, однако поводов для восторга нет, полагает ведущий Fox News Грег Гатфелд и гости его программы. По словам Гатфелда, будущая администрация США гордится тем, что она «скучная», однако именно скука чревата войной, а эксцентричное правление Трампа, наоборот, оказалось мирным.

Вы возлагаете хоть какие-то надежды на этих избранников (Байдена. — ИноТВ)? Что вы думаете?



ТОМ ШИЛЛУ, комик, ведущий Fox Nation: Особых надежд я не питаю. Но он ведь уже объявил, что не будет выбирать из лучших и умнейших. Он сказал, что постарается не выбирать из числа действующих конгрессменов и сенаторов, потому что они (демократы. — ИноТВ) не хотят терять места.



Да.



ТОМ ШИЛЛУ: То есть на эффективности своего правительства он сосредоточен меньше, чем на сохранении голосов и власти. Позор ему!



Какое хорошее замечание! Я украду его для программы The Five. Запишу: «держится за места». Там, откуда я родом, это значит кое-что другое, Кэт. Вы беспокоитесь насчёт войны? Я беспокоюсь насчёт войны.



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Да. Особенно (кандидат на пост госсекретаря США. — ИноТВ) Блинкен… Он (Байден. — ИноТВ) мог бы с тем же успехом нанять гигантский беспилотник, который бы всюду совал свой нос. Люди рассуждают про его опыт, опыт… Да, это правда, опыта у него много — он был спицей в военной машине. Все в СМИ говорят о его успехах в дипломатии, и это правда, но — может быть, вы будете в шоке от СМИ — это не вся правда.



Да.



КЭТРИН ТИМПФ: Он был одним из главных сторонников кампании Обамы в Ливии. Там не очень-то хорошо получилось. Он был одним из главных сторонников решения Обамы предоставить разведданные и оружие Саудовской Аравии. И это оказалось не очень-то хорошо. Он был главным советником Байдена, когда Байден голосовал за войну в Ираке. И, конечно, во многих случаях он пошёл на попятную, потому что политики так и поступают. Но он до сих пор говорит, что Обама недостаточно сделал в Сирии! С ума сойти! Я думала, демократы ненавидят полицию и всё такое. Я думала, они против полиции. Но они в таком восторге от этого парня, который хочет, чтобы Соединённые Штаты были мировым полицейским! Конечно, я беспокоюсь насчёт войны!



Я думал, мы преодолели эту привычку. Но похоже, что мы к ней возвращаемся. Тайрус, что вы думаете обо всём этом в целом?



ТАЙРУС, ведущий Fox Nation: Мне всегда нравится смотреть, как люди одобрительно хлопают себя по спине, ещё ничего не сделав. Мне всегда это кажется замечательным! И все фильмы ужасов, какие я когда-либо видел… Там всегда все так довольны, у них всё так замечательно! «Это лучшее на свете место для лагеря! «Хрустальное озеро»* супер! Какие мы молодцы! Давайте разожжём костёр! Я сейчас вернусь, только схожу в сарай и вернусь. Мне кажется, там есть маршмэллоу».



Да уж, лучше вернись!



ТАЙРУС: И это буквально… Я пытаюсь быть непредвзятым, но когда я вижу, как СМИ уже твердят: «Они нас спасают!» — от чего спасают? Ещё раз…



Мы говорили об этом во время перерыва. Они будут так жаждать какой-нибудь драмы, что продолжат нападать на президента, потому что будут скучать по нему.



Да.



ТАЙРУС: Слыша про все эти старые кандидатуры, со всеми их старыми проблемами, которые снова вызовут недовольство американского избирателя… И тогда они снова окажутся в том же положении, когда у них такие большие планы, а они теряют места в палате представителей и сенате, а через четыре года проигрывают на (президентских. — ИноТВ) выборах. Потому что они ничему не научились. Они просто не учатся на своих прошлых ошибках…



Да.



ТАЙРУС: Демократы этого просто не понимают.



Они возвращаются назад!



ТАЙРУС: Идти надо вперёд, а не назад.



Джо?



ДЖО МАЧИ, комик: (Похлопывает себя по спине.) Сейчас будет замечательный ответ! Я сейчас просто блесну! Я всегда говорю, что чем больше проходит времени между оригинальным фильмом и его продолжением, тем хуже будет этот второй акт. Прошло четыре года с тех пор, как у нас было болотное** обамовское правительство, и теперь оно возвращается. Если вам нравится бесконечная война и нравится, когда такие люди, как (кандидат на пост советника президента США по национальной безопасности. — ИноТВ) Салливан, лгут о фиктивном «российском деле», вы получите этого ещё больше. Но я думаю, это будет почти так же плохо, как «Звёздные войны».



Да.



ДЖО МАЧИ: Здесь в каком-то смысле была тематика «Звёздных войн»…



Была. Знаете, во время перерыва я говорил, что… Они вот похваляются тем, что они — скучная администрация. Как будто скучные люди не начинают войн. Но на самом деле войны начинаются от скуки. Если заметили, четыре года безумного возбуждения при Трампе, когда у людей был психоз, у одной из сторон были нервные срывы, а вся остальная планета не знала, что с ними делать… Что же из этого вышло? Мир! Может быть, скука ведёт к войне, а противоположность скуки ведёт к миру? И мы движемся к войне.



Дата выхода в эфир 28 ноября 2020 года.



* Летний лагерь «Хрустальное озеро» — место действия фильма ужасов «Пятница, 13-е» (прим. ИноТВ).



** Намёк на предвыборный лозунг Дональда Трампа: «Осушим болото!». Сторонники Трампа называют «болотом» коррумпированную вашингтонскую элиту (прим. ИноТВ).



