Бессмысленные войны, массовая иммиграция, власть корпораций — Fox News дал прогноз правлению Байдена

Судя по тому, каких людей Джо Байден планирует поставить на ключевые посты в своей администрации, его политическая программа — прямая противоположность программе Дональда Трампа, рассуждает Fox News. Так, телеканал прогнозирует огромный рост нелегальной иммиграции, ограничения прав граждан на самооборону, новые войны на Ближнем Востоке и потакание Китаю.
Какая же из всего этого складывается картина? Это становится похоже на противоположность, зеркальное отображение той программы, с которой Дональд Трамп баллотировался в 2016 году. Программы настолько популярной, что Трампа с ней избрали. Несмотря на полное отсутствие у него политического опыта. Он пришёл вообще со стороны и немного раздражал людей, но его всё равно избрали, потому что эта программа была популярна. И остаётся популярной.
Но Байден, по-видимому, готовит нам нечто противоположное. Больше подарков нашему главному сопернику в мире — правительству Китая; больше бессмысленных войн на Ближнем Востоке, которые не поддерживает никто за пределами Вашингтона; колоссальный рост нелегальной иммиграции наряду с огромным понижением американских зарплат, которое всегда является неизбежным результатом этого. Когда вы наводняете рынок дешёвой рабочей силой, труд дешевеет. Это называется спрос и предложение, гении. Но им неважно.
И, конечно же, контролируемый хаос и нестабильность дома — это они нагнетают уже много месяцев. Меньше американцев, способных защитить себя и свои семьи перед лицом созданного ими хаоса. И прежде всего — это пока определяющая черта — больше корпоративного контроля над нашей жизнью. Это цель и лейтмотив. Будем надеяться, что мы ошибаемся, но сегодня похоже, что нас ожидает именно это.
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