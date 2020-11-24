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France 24: Дональд Трамп дал зелёный свет для переходного периода

Материал представлен в переводе ИноТВ
Администрация Дональда Трампа запустила процесс передачи власти недавно победившему на выборах президента США Джо Байдену. Его команда теперь сможет получить доступ к ресурсам и службам США, а также к секретным документам. Впрочем, сам Трамп настаивает, что результаты выборов не признаёт и будет ещё их оспаривать, передаёт France 24.

Команда Джо Байдена больше двух недель ждала этого документа. Письмо за подписью главы Управления общих служб Эмили Мёрфи, в котором даётся разрешение на запуск переходного периода. С момента объявления победы Джо Байдена эта малоизвестная чиновница блокировала процесс передачи власти. Сложно представить, что она могла бы это делать без согласия Дональда Трампа. После этого впервые американский президент дал своей команде зелёный свет на то, чтобы начать переходный период.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В наилучших интересах нашей страны я рекомендую Эмили (Мёрфи. — ИноТВ) и её команде сделать всё необходимое в отношении первоначальных протоколов. Своей команде я сказал сделать то же самое.

В итоге команда Джо Байдена сможет распоряжаться федеральными средствами и службами и получит доступ к секретным досье. Это объявление тут же приветствовали в команде Джо Байдена, который хотел бы как можно скорее ознакомиться с ключевыми досье.

Но если Дональд Трамп согласился на начало передачи власти, то тем не менее это не говорит о том, что он признал победу демократов. Американский президент по-прежнему оспаривает результаты.

Однако за несколько минут до его твита Мичиган подтвердил победу Джо Байдена в этом ключевом штате. Это ещё один удар по кандидату от республиканцев. В 2016 году он выиграл с перевесом всего в 11 тысяч голосов. Сейчас он потерял Мичиган с разницей более 154 тысяч голосов.

Но ни этот провал, ни зелёный свет для переходного периода не важны — американский президент заверил, что юридическая борьба продолжается.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 24 Франция Европа
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