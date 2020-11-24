France 24: Дональд Трамп дал зелёный свет для переходного периода

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12:45 Ягр о Дацюке: он может доиграть до 50 лет Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр дал оценку форварду «Автомобилиста» Павлу Дацюку, который продолжает играть в 42 года.

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12:19 СМИ: Глава департамента безопасности РЖД Шендрик может стать председателем совета директоров «Локомотива» Директор департамента безопасности РЖД Виктор Шендрик может заменить Анатолия Мещерякова на посту председателя совета директоров ФК «Локомотив».

12:17 Беглов оценил важность совместных инвестиционных проектов с Ленобластью Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что тандем с Ленобластью в плане инвестиционных проектов имеет большое будущее.

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10:53 Голикова: более 117 тысяч доз вакцины выпущено в гражданский оборот Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 117 тыс. доз вакцины выпущено в гражданский оборот.

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10:49 В России за сутки умер 491 пациент с коронавирусом За сутки в России впервые подтверждён 491 случай летального исхода у пациентов с COVID-19, за всё время — 37 031, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.