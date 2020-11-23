ABC News: «исчерпал все возможные законные опции» — всё больше республиканцев призывают Трампа сдаться

Пока команда «избранного президента» Джо Байдена жалуется на затянувшийся процесс перехода власти, усугубляющий угрозу коронавируса, Дональд Трамп и его союзники не оставляют попытки опровергнуть результаты выборов. Как сообщает ABC News, республиканцы уже начинают «принимают реальность» и «небольшое, но растущее число» однопартийцев призывает действующего лидера смириться с поражением.

Теперь поговорим о политике. Президент Трамп потерпел ещё одно поражение в суде, таким образом у него практически не остаётся шансов остаться у власти. Один из ближайших советников президента Крис Кристи в пух и прах раскритиковал команду юристов Трампа, назвав их, цитирую, «позором на всю страну».

Тем временем сам президент по-прежнему отказывается признавать своё поражение. В эти выходные он вновь вышел на поле для гольфа и даже пропустил встречу G20 по коронавирусу, хотя число заражений по всей стране стремительно растёт. Избранный президент Джо Байден предупреждает, что затянувшийся процесс передачи власти может поставить под угрозу жизни американцев. Сегодня с репортажем из Вашингтона корреспондент ABC Рэйчел Скотт.

Сегодня вечером один из ближайших советников президента обрушился с критикой на попытки Трампа опровергнуть результаты выборов 2020 года, тем самым присоединившись к небольшому, но растущему числу республиканцев, выступающих против.

КРИС КРИСТИ, бывший губернатор штата Нью-Джерси: Дело здесь в том, что поведение команды юристов президента, скажем прямо, являет собой позор на всю страну.

Суды продолжают отклонять иски президента за недостатком доказательств. Избирательный штаб Трампа и его союзники потерпели поражение в суде уже по меньшей мере 30 раз. Последний удар пришёл от Пенсильвании, где судья вынес гневное постановление, в котором заявил, что претензии избирательного штаба Трампа «кое-как сляпаны друг с другом», подобно «монстру Франкенштейна».

Сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал признать результаты выборов, подчеркнув, что Трамп «исчерпал все возможные законные опции». А губернатор-республиканец от штата Мэриленд Лэрри Хоган заявил: ему стыдно, что больше членов его партии не признают избранным президентом Джо Байдена.

ЛЭРРИ ХОГАН, губернатор штата Мэриленд: Просто не думаю, что среди них много смельчаков. Мы все знаем, каким мстительным может быть президент.

И тем не менее, кажется, всё больше республиканцев начинают принимать реальность. Сенатор (от штата Техас. — ИноТВ) Джон Корнин настаивает, что пора уже проводить брифинги разведки для Джо Байдена. Но президент упорно отказывается смириться с результатами выборов, на которых он потерпел разгромное поражение. Эти выходные он по большей части провёл на поле для гольфа и даже пропустил мероприятие G20, посвящённое теме пандемии. А поскольку число заражений коронавирусом по всей стране стремительно растёт, команда избранного президента Джо Байдена настаивает на своём и объясняет, что руки у него в определённой мере связаны, потому что официальный процесс перехода власти не был запущен. По словам команды Байдена, сопротивление со стороны действующего президента ставит под угрозу жизни американцев.

РОН КЛЕЙН, будущий глава администрации Белого дома: Для избранных президента и вице-президента не проводятся положенные брифинги разведки. Нашей команде, занимающейся вопросами перехода власти, не предоставляют доступ к чиновникам ведомств, чтобы мы могли выстраивать свои планы. Кроме того, очень важно составить план по распространению вакцины — ключевой вопрос начального периода президентства Байдена. К этому у нас тоже нет доступа. Также никто не осуществляет проверку наших данных.

Эти проверки сведений о лицах в команде президента, которые осуществляет ФБР, — важный этап для подтверждения новых членов кабинета США. Однако проверки эти невозможно проводить, пока команда Байдена не получит доступ к федеральным ведомствам. Сейчас осталось всего 48 часов до того, как избранный президент объявит свои первые решения о назначениях в кабинете.

РОН КЛЕЙН: Вы узнаете о первых назначениях в кабинете президента во вторник на этой неделе.

С нами на связи в прямом эфире из Вашингтона Рейчел Скотт. Рейчел, мы только что прослушали, что сказал будущий глава администрации Джо Байдена. Он утверждает, что команде избранного президента нужен доступ к федеральным ведомствам. Тем временем команда юристов действующего президента продолжает свои попытки опровергнуть результаты выборов.

РЭЙЧЕЛ СКОТТ, корреспондент ABC News: Том, юристы президента уже подали апелляцию на постановление по Пенсильвании и Джорджии, где сотрудники избирательных органов вручную посчитали каждый бюллетень. Но теперь избирательный штаб Трампа требует пересчёта. Однако ничто из этих новых мероприятий не отменяет того факта, что президенту и его союзникам придётся предоставить веские доказательства, чтобы подкрепить свои обвинения. А меж тем госслужащие, как федеральные, так и в штатах, настаивают, что выборы были честными и никаким манипуляциям не подвергались.

С нами была Рейчел Скотт. Большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2020 года.