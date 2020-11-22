WP: и без России справимся — фальшивки о выборах активнее всего распространяет Дональд Трамп

Вопреки всем опасениям «российского вмешательства» в американские выборы в 2020 году так и не случилось, но сомнения по поводу избирательной системы США продолжают распространяться — и сеет их на сей раз президент страны, пишет The Washington Post. Как подчёркивается в материале издания, Дональд Трамп, распространяя через социальные сети голословные утверждения о фальсификациях, нанёс авторитету американской куда больший ущерб, чем «российские хакеры».

В преддверии президентских выборов 2020 года в США федеральные власти страны предупреждали публику о том, что Россия или другие страны зарубежья могут попытаться дискредитировать легитимность голосования, распространяя дезинформацию, пишет The Washington Post. Между тем, как выяснилось теперь, активнее всего такую дезинформацию распространяла отнюдь не Москва, а американский президент Дональд Трамп, «наводнивший» информационное пространство «голосоловными» заявлениями о том, что на выборах победил не его соперник Джо Байден, а он сам, подчёркивается в материале издания.

Воцарившийся из-за такого поведения президента «хаос» вполне «соответствует долгосрочным интересам России, стремящейся посеять внутри Соединённых Штатов раздор и подточить демократический фундамент страны, навредив её репутации на международной арене», говорится в статье. «Тогда как выборы 2016 года породили опасения по поводу иностранного вмешательства во внутреннюю политику США, президентская гонка 2020-го уже показала, что мощным источником ложных сведений могут служить и сами американцы — а также их лидеры, — и иностранным правительствам даже не нужно предпринимать никаких активных мер», — пишут авторы.

Как напоминают журналисты, американские чиновники подошли к нынешним выборам в состоянии «полной боевой готовности» — они ожидали, что им придётся противодействовать «российским хакерам» и «фабрикам троллей», которые четыре года назад уже пытались влиять на общественное мнение. Американские телеканалы ещё за несколько недель до голосования стали показывать снятые по заказу ФБР и министерства внутренней безопасности информационные ролики, где гражданам разъясняли, как Россия и другие страны будут вновь пытаться влиять на ход выборов — там, к примеру, упоминалось, что иностранные агенты могут распространять ложную информацию об исходе выборов, пытаясь подорвать общественное доверие к избирательной системе. Тем не менее, значительная часть заявлений такого рода исходила не из-за рубежа, а от американских же организаций и самого Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

По словам директора Интернет-обсерватории Стэнфордского университета Алекса Стэймоса, практически вся дезинформация о выборах распространялась внутренними игроками. Как подчеркнул Стэймос в беседе с авторами статьи, хотя определённые признаки иностранного вмешательства в выборы через социальные сети и наблюдались, «ничего особенного интересного» эксперты не зафиксировали — особенно по сравнению с тем, какое количество бездоказательных заявлений распространяли перед голосованием и сразу после него сами американцы.

Как отмечается в материале The Washington Post, несмотря на то, что российские хакеры в преддверии выборов всё же совершили несколько попыток проникновения в информационные сети федерального и местного значения, день голосования прошёл спокойно — никаких посягательств на электронную инфраструктуру избирательных комиссий зафиксировано не было, а чиновники вместе с экспертами подчёркивали, что свидетельств потери или изменения голосов они не обнаружили. Разумеется, «соблюдать полную тишину» Россия всё-таки не стала — в частности, англоязычные сайты, которые правительство США связывает с российскими властями, распространяли сюжеты, позволявшие утверждать о проблемах с организацией голосования и фальсификациях, «преувеличивая» масштаб таких инцидентов, констатируют авторы.

Американские разведывательные службы ещё в августе предупреждали о том, что Россия развернула целую «кампанию» с целью дискредитировать Джо Байдена и сообщали, что в рамках данной кампании состоялась встреча между неким украинским законотворцем и личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, продолжают журналисты. Вместе с тем, Джулиани играл важнейшую роль и в посягательствах самого Трампа на американскую демократическую систему: например, в минувший вторник он выступил в федеральном суде, попытавшись обосновать претензии своего клиента к результатам выборов в штате Пенсильвания, а в четверг — провёл пресс-конференцию, сделав множество не соответствующих действительности заявлений и, в частности, озвучив «фальшивую» историю о том, будто в Германии есть некий сервер, где хранится информация о допущенных на выборах нарушениях, говорится в статье The Washington Post.

Как подчёркивают авторы материала, Трамп позже разместил на своей странице в «Твиттере» ссылку на публикацию с критикой в адрес американских новостных СМИ за то, что те слишком уж вяло сообщали о пресс-конференции Джулиани. Но если к действиям президента присмотреться повнимательнее, выходит, что он «в целом поспособствовал распространению ложных сведений, задействовав целую машину дезинформации, опирающуюся на соцсети, радиостанции и телеканалы консервативного толка, а также миллионы своих подписчиков», полагают журналисты.

По данным The Washington Post, базирующаяся в Сан-Франциско компания Zignal Labs, специализирующаяся на медийной аналитике, изучила размещённые в соцсетях в течение нескольких месяцев перед выборами публикации о голосовании по почте — и обнаружила, что Трамп своими заявлениями в «Твиттере» неоднократно провоцировал резкий рост частотности подобных сообщений. Так, например, только 30 июля президент три раза опубликовал в своём микроблоге ложные сведения о голосовании по почте — он заявил, что противникам США за рубежом будет значительно проще повлиять на исход выборов, воспользовавшись почтовыми бюллетенями, назвал голосование по почте «неточным» и «жульническим» процессом, а также констатировал, что голосование по открепительным удостоверениям защищено лучше почтовой системы, несмотря на то, что на деле избирательные комиссии обрабатывают оба типа бюллетеней одинаково; тем не менее, эти три твита Трампа получили более 100 тыс. репостов и более 430 тыс. «лайков», став в тот день главным источником дезинформации об американских выборах, говорят в Zignal.

Многие «фейки» об избирательной системе США, появившиеся непосредственно в день выборов, публиковались американскими гражданами, и их публикации с «голословными утверждениями о фальсификациях» затем распространялись соратниками Трампа, в результате чего их видели ещё многие миллионы людей, пишет The Washington Post. Из-за такого мощного распространения недобросовестные утверждения отдельных лиц стали распространяться значительно быстрее обычного, подчёркивается в материале издания. «Это уже получается не инициатива снизу, — комментирует ситуацию Алекс Стэймос, — Это деятельность, которая контролируется сверху вниз, и благодаря ей такие люди собирают себе подобные аудитории».

Проанализировав публикации в соцсетях и сюжеты СМИ о фальсификациях на американских выборах, исследователи Центра изучения интернета и общества им. Беркмана Кляйна при Гарвардском университете пришли к выводу, что наиболее серьёзную роль «в распространении ложных сведений сыграли не российские тролли или мастера наживок для кликов в Facebook, а канал Fox News и избирательный штаб Дональда Трампа», говорится в материале The Washington Post. По словам одного из исследователей, профессора Гарвардской школы права Йохая Бенклера, нарастание обсуждений в интернете по поводу возможных фальсификаций на выборах почти всегда следовало за каким-нибудь заявлением самого Трампа либо его высокопоставленных соратников.

По мнению эксперта по избирательному праву и сотрудника юридического факультета Университета Лойола Мэримаунт Джастина Левитта, США «теперь и не нужны иностранные войска, чтобы их атаковали — у нас этим занимается глава исполнительной власти». «Теперь всё ещё опаснее, чем было в 2016 году», — предупредил Левитт.