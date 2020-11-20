Fox News: когда адвокат Трампа рассказал о фальсификации выборов, СМИ обвинили его в работе на Россию

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани провёл пресс-конференцию о подтасовках на выборах президента США. Американские СМИ не стали освещать подробности пресс-конференции — вместо этого они объявили Джулиани пособником «российской дезинформации», сообщает Fox News.

Руди Джулиани начал со слов о том, что демократы украли победу на выборах с помощью скоординированного мошенничества в ряде штатов. Джулиани не привёл неоспоримых доказательств, о чём вам тотчас же сообщил каждый диктор на телевидении. Но он поставил законные вопросы. И в некоторых случаях он, по-видимому, указал на реальные нарушения.



В какой-то момент Джулиани продемонстрировал письменные показания Джесси Джейкоб, сотрудницы (избирательной комиссии. — ИноТВ) из Детройта. В показаниях утверждается, что на избирательных участках Детройта имело место мошенничество. Вот фрагмент объяснений Джулиани.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Трампа: Её определили в избирательную комиссию в сентябре. Её обучением занимались городские власти Детройта, штат Мичиган. По сути, её учили обманывать. Она говорит: «Мой супервайзер проинструктировал меня исправлять дату отправления конвертов с бюллетенями для заочного голосования, чтобы они были помечены более ранней датой, чем в действительности. Супервайзер объявил об этом всем сотрудникам, чтобы они практиковали эти мошеннические методы». Это говорю не я. Это гражданка США говорит под присягой.



Удивитесь вы или нет, конкретно это обвинение городские власти Детройта отрицали. Но то, что сказал Руди Джулиани, верно. Гражданка США, которая, судя по всему, была очевидицей этих событий, сделала это заявление под присягой, зная об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Так что от этого нельзя отмахнуться не глядя.



Далее Джейкоб утверждает, что её супервайзер сказал ей, чтобы, когда придут избиратели, она не проверяла их удостоверения личности, снабжённые фотографией. Она говорит, что видела, как муниципальные работники инструктировали избирателей, за кого им голосовать, а также видела избирателей, проголосовавших неоднократно.



Можно ли что-то из этого доказать? Правда ли это? Нам следует выяснить. И не потому, что Мичиган — колеблющийся штат. Фальсификация выборов — прямая атака на нашу демократию. Но СМИ не хотят знать, им неинтересно.



Если вы смотрели, как СМИ освещали эту пресс-конференцию, вы видели, как заслуженные репортёры, некоторых из которых мы знаем и на самом деле любим, отказывались даже признать это. Никакого упоминания о содержании, цитирую, «того, что он называет письменными показаниями под присягой», — так они это сформулировали. «Он называет»? А почему бы вам не проверить? Джулиани заявляет, что эти показания из Детройта обнародованы. Но им не до того, чтобы проверять. Вместо этого они публикуют новые редакционные статьи о том, какой бесчестный и сумасшедший Руди Джулиани. Как будто их профессиональный долг — давать отпор Руди Джулиани.



Но их профессиональный долг не в этом. Их профессиональный долг — объяснить, что сейчас произошло. Желательно с какими-то подробностями, чтобы зрители у себя дома могли составить собственное мнение. Но этого они не сделали.



Подобное поведение никому не на пользу. Оно уменьшает оставшийся запас доверия к СМИ, и без того крошечный. И, определённо, не информирует общественность. Некоторые каналы, конечно, меньше всего заботит информирование общественности. Посмотрите, как один из самых безответственных людей на телевидении возвращается к бездонной теме Путина и снова обвиняет Джулиани в том, что тот — марионетка России.



MSNBC: Коротко напомним, Руди Джулиани, сейчас возглавляющий кампанию Дональда Трампа по делегитимизации выборов, в прошлом году был отмечен разведывательными агентствами США как мишень вероятной российской операции по дезинформации. Ранее сегодня он провёл дикую пресс-конференцию, полную лжи о подтасовках на выборах.



Российская дезинформация! Иногда задумываешься: а есть ли в Америке хоть что-то, что не нравится демократам, — от изжоги до вредительства термитов — в чём они не обвинили бы Россию? В какой-то момент, может быть, лет через пять, мы очнёмся от этого ступора, и у многих подобное видео вызовет глубокое чувство стыда. Так что обязательно сохраните видео!



Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.