«Поднялись из могил, чтобы проголосовать» — Fox News рассказал о подтасовках на выборах в США

Команда Трампа собирает письменные показания свидетелей фальсификации бюллетеней и недобросовестного подсчёта голосов, сообщает Fox News. Тем временем в Нью-Йорке, Неваде и Пенсильвании в списках проголосовавших оказываются давно умершие люди, причём некоторые родились ещё в XIX веке. По мнению телеведущего Такера Карлсона, всё это подрывает доверие не только к результату минувших выборов, но и к американской системе в целом.

В данном случае сегодня есть лишь один способ снизить напряжённость общенационального масштаба и объединить страну. Нам нужно точно установить, что же произошло на этих выборах. Есть вопросы, а значит, мы должны на них ответить.



К примеру, в Пенсильвании, Неваде и Мичигане избирательный штаб Трампа уже собрал письменные свидетельские показания о преступных действиях во время голосования. В городе Детройте свидетели под присягой заявляют, что бюллетени неправомерно оформлялись задним числом, после чего их считали, не сверяя подписи. По словам одного наблюдателя, 40 тысяч поздно вскрытых бюллетеней для заочного голосования были посчитаны устно, причём все — в пользу демократов.



В штате Невада восемь разоблачителей из избирательного департамента штата заявили, что стали свидетелями подтасовок, совершённых при попустительстве других сотрудников избирательного департамента и тех, кто осуществлял за ними надзор. В частности, в показаниях сказано, что член избирательной комиссии видел, как люди приносили охапки бюллетеней в фургон избирательной кампании Байдена и Харрис. В фургоне эти бюллетени заполняли и клали в конверты с обратным адресом. В конечном итоге сторонники Байдена создали живую стену, чтобы скрыть от посторонних, что они делали.



Тем временем, согласно записям на избирательных участках, во вторник ухитрились проголосовать даже те, кто уже умер. В Нью-Йорке покойные избиратели подавали голоса заочно. 9 октября в Неваде мужчина по имени Фред Стоукс — младший выслал по почте свой бюллетень. Единственная проблема заключалась в том, что Фред Стоукс — младший умер три года назад в возрасте 92 лет. Республиканская партия Невады заявляет, что ей известно о сотнях других возможных случаях голосования мёртвых.



В Пенсильвании записи показывают явку нескольких человек, родившихся в XIX веке. По-видимому, они поднялись из могил, чтобы проголосовать.



Всё это действительно было. Мы потратили все выходные, проверяя это. Ложные заявления о подтасовках могут быть ничуть не менее разрушительны, чем сами подтасовки. Так что нам нужно быть осторожными и ответственными. Всем нам. Но то, что мы только что вам рассказали, правда. И ещё не вся правда.



Всего несколько часов назад в штате Джорджия чиновник из избирательного органа признал, что при проверке списков избирателей они найдут факты незаконного или повторного голосования.



ГЭБРИЕЛ СТЕРЛИНГ, чиновник: По другому вопросу я, с вашего позволения, выскажусь предельно ясно. Мы обнаружим, что люди действительно голосовали незаконно. Это будет. Будут люди, проголосовавшие дважды. Будут и те, кто не имел права голосовать в этом штате, согласно правилам регистрации избирателей. Это будет установлено. Наберётся ли таких 10 353? Маловероятно. Но все выборы — как я говорил, кажется, каждый день на этом подиуме — несовершенны.



«Мы обнаружим, что люди действительно голосовали незаконно. Это будет». Это официальное заявление, ещё до подсчёта голосов, в одном из ключевых колеблющихся штатов на выборах, результаты которых оспариваются. И, конечно, в это можно верить, потому что мы уже обнаружили факты незаконного голосования. А помните, вам говорили, что подтасовок на выборах не бывает? Конечно, бывают. Они знали, что так бывает, когда говорили нам, что такого никогда не будет. Потому что они лжецы. Уж это мы знаем точно.



На данном этапе объёмы подтасовок, которые мы можем подтвердить, не представляются достаточными, чтобы изменить результаты выборов. Мы должны быть честными и сказать вам об этом. Конечно же, всё ещё может измениться.



Но речь не только об изменении результатов выборов. На самом деле, речь о том, что подтасовки имели место. И это должно нас ужасать. Если вы хотите, чтобы люди верили, что наша система реальна, что наша система стоит того, чтобы, например, пойти в армию и умереть, защищая её, то вам необходимо разобраться в происшедшем. Так быстро и ответственно, как только возможно. Подтасовок на выборах быть не должно, потому что иначе никто не будет верить в выборы, и тогда всё развалится.



Но чего не хотят делать наши СМИ, наши профессиональные сборщики фактов, так это собирать факты. Вместо этого они требуют, чтобы вы заткнулись и приняли Джо Байдена. Точка. Это их вердикт, и вы должны с ним согласиться. А если не согласитесь, они сделают вам больно. Иными словами, никто в этой стране не организует «сопротивление» Джо Байдену, уж об этом-то они позаботятся. Помните эти стикеры «Сопротивляйся»? Нет, это исключительно для Range Rover. Никаких грузовичков-пикапов! Попробуй, приятель, и ты это поймёшь.



Дата выхода в эфир 09 ноября 2020 года.