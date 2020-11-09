Euronews: беспрецедентный в истории США случай — проигравший на выборах отказывается признавать поражение

Впервые в истории США сложилась ситуация, когда один из участников избирательной гонки отказывается признать поражение. Как передаёт Euronews, вопрос, как отреагирует страна на отказ Трампа передать власть Байдену, пока что остаётся без ответа.

Сторонники Джо Байдена праздновали в течение субботы и воскресенья. Они нашли слова поддержки для политика, чьи идеи им близки, и слова осуждения для того, кто в их среде не пользовался успехом.

ЖЕНЩИНА: Мы рады, мы счастливы, что Трамп уходит. Да, Трамп — расист, и как чернокожие женщины мы пришли и поддержали Байдена, и большинство американцев проголосовали за то, чтобы Трамп убрался бы из Белого дома.

ЖЕНЩИНА: Я очень рада за Байдена, я ненавижу Трампа. Я пришла праздновать, сегодня — один из самых счастливых для меня дней.

За Трампа проголосовали на четыре миллиона избирателей меньше, но 70 миллионов человек выразили ему доверие как президенту. Многие из тех, кто его поддержал, отказываются признавать результаты выборов.

ЖЕНЩИНА: Если вы внимательно присмотритесь к тому, что происходит, вы увидите, что это пресса провозгласила Байдена победителем. Но есть доказательства, что именно эта пресса выступала в роли манипулятора и пропагандиста на протяжении всей избирательной кампании.

ЖЕНЩИНА: Мы будем говорить о случившемся громко, мы требуем прозрачности. Мы хотим получить ответы на наши вопросы. Результаты выборов были объявлены слишком рано, подсчёт голосов всё ещё продолжается.

Команда юристов 45-го президента США подготовила иски, которые в понедельник подаст в судебные инстанции.

ДЖЕК ПЭРРОК, журналист Euronews: Ситуация, когда один из участников избирательной гонки отказывается признать поражение, не имеет прецедентов в американской истории. Вопрос, как отреагирует страна на отказ Трампа передать власть Байдену, остаётся без ответа.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2020 года.