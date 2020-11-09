Deutsch-Türkisches Journal: c новым главой Белого дома Турции будет «неуютно»

Победа на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена невыгодна Турции, сообщает Deutsch-Türkisches Journal. Теперь глава Анкары Реджеп Тайип Эрдоган не сможет беспрепятственно расширять свою власть на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ведь новый американский президент будет проводить более активную политику в регионе. К тому же он открыто призывает к борьбе с турецкой «автократией».

Должно быть, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом наблюдал за выборами в США, пишет Deutsch-Türkisches Journal. Потому что ему была бы очень выгодна победа нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Тогда бы он смог и дальше расширять свою власть и использовать в своих целях вакуум на Ближнем Востоке и в Северной Африке, возникший из-за «американоцентризма» главы США. Но сложилось всё по-другому.

Американцы отдали свои голоса кандидату от демократов Джо Байдену. В январе он займёт пост Трампа и полностью поменяет внешнеполитические принципы, которыми руководствовались США при его предшественнике. Что это будет означать для Турции, пока неизвестно. Но факт заключается в том, что Вашингтон начнёт проводить на Ближнем Востоке более активную политику и вмешиваться в региональные конфликты в Сирии, Ливии, а также восточной части Средиземного моря. Байден заявил, что его цель в том, чтобы уменьшить влияние России и добиться «большей стабильности» в регионе.

Отзываясь о турецких властях, кандидат от демократов с трудом находит лестные слова, продолжает издание. Он называет Эрдогана «автократом» и призывает поддерживать в стране оппозицию: «Я всё ещё считаю, что, прилагая бóльшие усилия… мы сможем поддержать ещё существующие части турецкого руководства и вдохновим их на то, чтобы возобновить борьбу и победить Эрдогана. Не с помощью переворота, нет, а через выборы».

Судя по всему, в ближайшие месяцы и годы президенту Турции будет «неуютно», полагает Deutsch-Türkisches Journal. Впрочем, вскоре Эрдоган наверняка воспользуется избранием Байдена как предлогом для того, что критиковать «иностранные силы» и обвинять их в попытке «уничтожить Турцию», как он делал это и раньше. Поэтому неудивительно, что наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Бразилии Жаиром Болсонару Эрдоган не поздравил Байдена с победой на выборах. Только турецкий вице-президент Фаут Октай высказался по этому поводу. Он сказал, что с Байденом для Турции ничего не изменится. У Анкары своя повестка и внешняя политика, подчеркнул он.