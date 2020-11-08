CNBC: «мрачная эпоха демонизации окончена» — Байден обратился к Америке после победы

В первой речи после победы на выборах избранный президент США Джо Байден призвал американцев к объединению, пишет CNBC. Как отмечает канал, Байден также заявил, что «мрачная эпоха демонизации в США» должна подойти к концу, пообещав не жалеть усилий для борьбы с пандемией коронавируса.

Избранный президент США Джо Байден призвал американцев к объединению в своей первой речи после объявления победы на выборах, пишет CNBC.

«Америке настала пора пойти на поправку», — заявил он в речи, ставшей финальным аккордом дня народных торжеств и импровизированных парадов, охвативших всю страну.

«Мы выиграли с наибольшим количеством голосов, когда-либо отданных за президента... По всей нашей стране, во всех городах, во всех частях страны и даже по всему миру мы видим ликование», — добавил Байден.

Избранный президент также обратился к тем избирателям, которые поддержали Дональда Трампа, напомнив своим сторонникам: «Они нам не враги. Они американцы».

«Я попытаюсь быть президентом, который не разделяет, но объединяет. Я буду видеть не республиканские штаты или демократические штаты; я всегда буду видеть Соединённые Штаты», — пообещал политик.

Что же касается действующего президента США, то Трамп пока что отказывается признавать результаты выборов. В частности, в субботу он заявил в Twitter, что он «выиграл эти выборы, и с большим отрывом».

При этом Трамп и его штаб подали иски в полдюжине спорных штатов, стремясь создать иллюзию того, что выборы были сфальсицированны, и Байден победил незаконно. Тем не менее эксперты-правоведы считают эти иски не имеющими серьёзных оснований.

В своей речи Байден упомянул Трампа только для того, чтобы протянуть оливковую ветвь его сторонникам. «Тем, кто голосовал за президента Трампа: я понимаю ваше разочарование, — сказал он. — Я и сам пару раз проигрывал выборы. Но всё же давайте дадим друг другу шанс. Пускай эта мрачная эпоха демонизации в Америке закончится здесь и сейчас».

По словам избранного президента, его приоритетной задачей станет борьба с пандемией коронавируса, в то время как в США в последнее время количество новых случаев в день перевалило за 100 тыс.

«В понедельник я объявлю состав группы ведущих учёных и экспертов, которые в качестве советников по переходному периоду помогут превратить проект Байдена-Харрис по борьбе с COVID в план действий; он начнёт реализовываться 20 января 2021 года. Этот план будет основан на научном фундаменте, — заявил он. — Я не пожалею никаких усилий — и не уклонюсь от ответственности — чтобы переломить ход пандемии».

Байдена на его речи представила избранный вице-президент Камала Харрис, которая стала первой в истории темнокожей женщиной и женщиной азиатско-американского происхождения, получившей этот пост. «Хотя я и стала первой женщиной на этой должности, я буду далеко не последней, — сообщила она. — Потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит на нас этим вечером, видит, что наша страна — это страна возможностей».

«Мы выбрали президента, который олицетворяет наши лучшие качества, — заявила Харрис. — Это лидер, которого будет уважать весь мир и на которого смогут равняться наши дети. Это главнокомандующий, который будет уважать наших военнослужащих и будет защищать нашу страну. Это президент всех американцев».