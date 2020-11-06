Fox News: если Трамп и его избиратели не признают поражение, демократы могут вывести против них армию

Американские СМИ могут объявить Джо Байдена избранным президентом, несмотря на непрозрачность подсчёта голосов, и тогда Дональду Трампу и его электорату будет трудно это оспорить, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. Тем временем некоторые видные политические деятели США уже обсуждали возможность использования военных против сторонников Трампа на улицах американских городов.

Но что если вам всё равно, если вас заботит только одно — власть? В этом случае вы бы выступили по телевидению и объявили Джо Байдена избранным президентом. Даже притом, что в других штатах ещё продолжается подсчёт голосов, а серьёзные вопросы о легитимности бюллетеней остаются без ответа. Вам это было бы безразлично. Вы бы просто покончили с этим.



Средства массовой информации верят, что могут это сделать. Цитирую: «Объявление победителя президентских выборов в США — это дело СМИ». Вот что провозгласила на этой неделе The New York Times.



Предположим, что новостные организации так и сделают. Покончат с этим. Что тогда? Само собой, Дональд Трамп и его избиратели будут жаловаться. Но что они реально могут сделать? Они не ведущие новостных программ, не владельцы собственных каналов. И если бы вы хотели помешать им жаловаться, это было бы не так уж трудно. Вы бы просто обвинили их в «нападках на демократию»! А потом вы бы подвергли цензуре их посты в соцсетях.



Вы могли бы вообще убрать президента из Twitter. Это его главное средство коммуникации, и оно ему не принадлежит. Им управляет Джек Дорси. Вы бы обвинили президента в распространении дезинформации. «Ради страны мы не можем такого допустить!»



А если бы Трамп и его избиратели упорно продолжали жаловаться, вы бы рассмотрели более жёсткие меры. Оказалось, что демократы давно об этом подумывают. Больше никто из нас об этом не думал, а они думали.



Летом этого года Джон Подеста играл роль Джо Байдена на имитации выборов, которую проводили демократы. Как сообщается, во время этой имитации Подеста, цитирую, «хотел увидеть, что сделали бы военные», если бы Трамп отказался признать результаты выборов. Военные? Так что же именно сделали бы военные? Сама мысль о чём-то подобном шокирует. Но другие об этом подумали.



Этим летом отставной полковник сухопутных войск по имени Лоуренс Уилкерсон обсуждал этот вопрос в программе Билла Мара на HBO. Сейчас мы покажем вам фрагмент, и когда вы будете его смотреть, помните, что Уилкерсон не маргинал, не какой-то там мужик, бубнящий себе под нос в городском автобусе. Уилкерсон был когда-то главой аппарата госсекретаря Колина Пауэлла. Почитайте про него, он известный человек. С тех пор он вёл курсы в паре знаменитых университетов. И вот что Уилкерсон сказал.



ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, бывший глава аппарата госсекретаря США: Если Трамп призовёт свой электорат выйти на улицы с оружием… Его электорату принадлежит примерно 60—70 процентов из 300—400 миллионов единиц огнестрельного оружия в Америке. Если они ответят на этот призыв и выйдут на улицы с оружием, тогда нам, наверное, понадобятся военные. И тогда уже невозможно предсказать, сколько может пролиться крови.



«Сколько может пролиться крови». Итак, здесь один из людей, которым вы обязаны войной в Ираке, вслух фантазирует об убийстве ещё большего числа гражданских. В данном случае — американских граждан, избирателей Трампа на улицах наших городов.



Раньше в телеэфире так не говорили. На Fox до сих пор так не говорят, потому что мы бы такого не позволили. Это воинствующий экстремизм. Но на том канале — без проблем! Никто этого даже не заметил. И это многое говорит об их образе мыслей.



Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.