Independent: хаос на выборах подорвал репутацию американской демократии

Безупречный имидж американской политической системы, которая долгие десятилетия считалась одной из самых надёжных в мире, оказался испорчен — его подорвали минувшие выборы, происходившие в обстановке полного хаоса, пишет британская The Independent. Как подчёркивает обозреватель издания, на этот раз о тяжёлом положении американской демократии стали высказываться не только противники Вашингтона, но и его союзники.

О США часто говорят как о «старейшей и крепчайшей демократии в мире» — и за многие десятилетия Америка «обеспечила на выборах в самых разных странах, от Никарагуа до Зимбабве, присутствие международных наблюдателей, которые соблюдали честность процесса голосования», пишет обозреватель The Independent Шон О’Грейди. Как недавно напомнил соотечественникам кандидат в президенты США Джо Байден, знаменитая фраза «Мы, народ Соединённых Штатов...» из преамбулы к американской конституции утверждает «легитимность американской республики», подчёркивает журналист.

Тем не менее сегодня американская демократия вновь переживает кризис, а «её противники над ней потешаются», продолжает автор. Как отмечает О’Грейди, в том же Иране, который «сложно назвать образцом в плане госуправления», вовсю «ёрничают над тем, в какую передрягу попал «Большой сатана» — например, высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи заявил: «Очень интересно наблюдать за ситуацией, в которой они сами оказались. Нынешний президент, который, по идее, и должен отвечать за организацию голосования, заявляет, что нынешние выборы стали самыми нечестными в истории страны. Ещё раз, кто это говорит? Это говорит нынешний президент, который эти выборы и проводит. А его противник заявляет, что Трамп собирается организовать масштабные фальсификации. Вот она какая, американская демократия».

Разворачивающимся в Америке «действом» несомненно также наслаждаются председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, хоть от презрительных заявлений они пока и воздерживаются, констатирует обозреватель The Independent. Молчит и Владимир Путин, у которого с Дональдом Трампом «всё сложно» — а вот соратники российского лидера повод высказаться решили не упускать: один из членов российского парламента, в частности, напомнил, что о победе объявили оба кандидата на выборах в США и что легитимного лидера у американцев всё равно не будет, поскольку кого бы ни объявили в итоге победителем, половина граждан его президентом считать откажутся, пишет журналист. Негативных оценок — пусть они пока и не слишком официальны — хватает и в китайских СМИ; так, к примеру, одно из государственных китайских информагентств заявило, что «США больше не являются синонимом стабильного и цивилизованного общества, основанного на консенсусе», цитирует он.

В отличие от выборов 2016 года, после которых легитимность победы Трампа несколько смазали многочисленные обвинения по поводу российского вмешательства, на этот раз заявлений о попытках Москвы повлиять на исход голосования слышно почти не было, подчёркивает О’Грейди. Впрочем, никакого зловредного влияния из-за рубежа «с целью разжигания ненависти и распространения новостных фейков» и не нужно, ведь с этой задачей прекрасно справляется сам американский президент, который не только делает не подкреплённые никакими доказательствами утверждения о фальсификациях, но и велит своим «по-боевому настроенным сторонникам» «отступить и ждать приказа», а также предостерегает о том, что в случае его поражения начнутся беспорядки, сетует автор.

«Когда площадки для подсчёта бюллетеней окружают толпы людей, а глава государства призывает приостановить этот подсчёт (там, где ему это нужно) и подаёт сомнительные судебные иски, нападая таким образом на независимых чиновников, неравнодушные люди, желающие увидеть величие американской демократии в действии, вряд ли подобным впечатлятся», — рассуждает О’Грейди. А ведь совсем недавно Трамп упорно отказывался обещать, что он мирно передаст власть в случае поражения, и заявлял: «Посмотрим, как всё сложится» — пусть он позже и прояснил, что не имел в виду ничего крамольного, напоминает обозреватель The Independent.

Как отмечает автор, американская политическая система кажется сейчас настолько хрупкой, что комментарии по этому поводу делают даже международные ведомства. Так, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своём официальном заявлении рассудила, что юридические погрешности и попытки Дональда Трампа «подорвать общественное доверие» «запятнали» американские выборы. «Необоснованные обвинения в связи с системными изъянами — в частности, комментарии действующего президента, в том числе и вечером в день выборов — подрывают доверие общества в демократические институты», — предупреждают в ОБСЕ.



«И союзники, и противники США пришли к одному и тому же печальному выводу — американская демократия не просто оказалась в сложном положении, её не уважает и не ценит значительная доля американского же народа, включая президента страны. Но может ли подобное быть правдой?» — в заключение вопрошает О’Грейди.