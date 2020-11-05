GT о выборах в США: «образцовая демократия» столкнулась с расколом в духе развивающихся стран

Заколоченные магазины, массовые закупки оружия, споры о результатах — так выборы чаще проходят в развивающихся странах с нестабильной политической ситуацией, но сегодня это — американские реалии, пишет Global Times. По иронии судьбы, США, которые так легко провоцировали расколы и «цветные революции» в других странах, сегодня столкнулись с глубочайшими противоречиями на своей территории, отмечает китайское издание.

Насилием и огнестрельным оружием нередко сопровождаются выборы в плохо развитых и развивающихся странах. Мир никогда бы не мог себе представить, что то, как происходят выборы в США сейчас, когда-нибудь могло бы произойти в этом «маяке свободы», пишет Global Times.

Америка считается «образцовой демократией», а, как гласит один из основных принципов демократии, «я не согласен с тем, что ты говоришь, но я умру за то, чтобы у тебя было право это говорить». Демократия, по словам издания, должна осуществляться цивилизованным и достойным образом.

Предполагается, что тот, кто терпит поражение на выборах, должен спокойно принять такой результат и призвать к преодолению разногласий с оппонентами, чтобы страна могла двигаться вперёд. «Но, кажется, сейчас в США ничего такого нет», — подчёркивает китайская газета.

Накануне выборов многие американцы впервые купили себе огнестрельное оружие. Продажи соответствующей продукции побили в этом году все рекорды. Магазины и кафе тем временем незадолго перед голосованием покрепче заколачивали свои окна и двери, опасаясь новых беспорядков. Власти мобилизовали дополнительные силы в преддверии возможных агрессивных выступлений.

Как обращает внимание Global Times, «среди развитых западных стран США претендуют на высокие политические и моральные принципы». В прошлом в этой стране единственным, что могло быть неясным на выборах, оставались результаты, но с самим избирательным процессом всё всегда было ясно. Споры, неразбериха, недоверие к итогам голосования скорее были бы характерны для развивающихся государств с не самыми стабильными политическими условиями. И никто бы и подумать не мог, что такое когда-либо будет происходить в Америке.

«Но всё изменилось — всё перечисленное случилось в США. Америка отныне не является синонимом стабильного, цивилизованного общества, живущего в согласии», — утверждает издание.

Вашингтон нередко пытался посеять раздор в государствах, в которых он видел соперников. Ему не занимать опыта в создании «цветных революций» — от Восточной Европы до Центральной Азии. «По иронии судьбы, американскому обществу теперь пришлось самому столкнуться с подобным расколом», — отмечает газета.

Global Times объясняет, что глубокие разногласия среди американцев вызваны слишком уж сильно разошедшимися ценностями и идеалами. «Неважно, победит Джо Байден или Дональд Трамп, они оба используют доверие американцев к выборам и выводят политическое противостояние и социальный раскол на новый уровень», — комментирует издание. Как показал февральский опрос Института Гэллапа, 59% американцев не были уверены в честных выборах в своей стране.

Газета продолжает: «Партийное противостояние лишь демонстрирует глубоко засевшие противоречия в американском обществе. И конца социальным разногласиям не видно. Более того, американское руководство не имеет никакого желания решать эти проблемы. А вместе с недоверием приходят и сомнения в столь разрекламированных слоганах «демократии» и «свободы».

Всё это не только неблагоприятно сказывается на внутриполитической ситуации в США, но и негативно влияет на их репутацию на международной арене. «Президентские выборы привлекли внимание мировой общественности, но всех куда больше интересует: какой фарс из них сделает этот «номер один в мире», — резюмирует Global Times.