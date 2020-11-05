Independent: протестующие жгут флаги США в ожидании окончательных результатов президентских выборов

00:38
Караваев объяснил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Лацио» в ЛЧ
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от матча своей команды с «Лацио».
00:36
Число жертв ДТП с автобусом в Великом Новгороде возросло до двух
Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде возросло до двух. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
00:31
Ерохин заявил, что «Зенит» должен был обыграть «Лацио»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
00:25
Пять своих последних голов Месси провёл с пенальти
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил пятый подряд мяч с пенальти в разных турнирах.
00:20
Байден заявил, что уверен в победе на выборах президента
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил уверенность в том, что одержит победу на президентских выборах.
00:16
В Испании за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
В Испании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 25 042 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 1 284 408 случаев COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
00:12
Петржела не верит в способность «Зенита» набрать больше одного очка в ЛЧ
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургский клуб после ничьей с «Лацио» больше не сможет набрать очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
00:02
Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его команда расстроена результатом матча с «Лацио» в Лиге чемпионов.
23:59
Кипр вводит комендантский час из-за ситуации с коронавирусом
Кипр с 5 ноября вводит комендантский час из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом объявил президент республики Никос Анастасиадис.
23:57
«Севилья» осталась в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Краснодаром» в ЛЧ
Немецкий судья Феликс Брых удалил игрока «Севильи» Хесуса Наваса за «фол последней надежды» на 4-й добавленной к первому тайму минуте в матче с «Краснодаром» в Лиге чемпионов.
23:54
Штаб Трампа подаёт иски по голосованию в Пенсильвании
Предвыборный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа заявил, что подаёт иски по голосованию в Пенсильвании.
23:42
Додон и Санду проведут дебаты перед вторым туром выборов президента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду проведут дебаты 11 ноября перед вторым туром президентских выборов. Об этом молдавский лидер сообщил в эфире телеканала TV8.
23:34
Надаль одержал 1000-ю победу в карьере
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 1000-ю победу в профессиональной карьере.
23:32
СК возбудил дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Великом Новгороде, в результате которого, по последним данным, один человек погиб и ещё десять пострадали.
23:23
Рублёв обыграл Албота и вышел в третий круг турнира ATP в Париже
Вторая ракетка России Андрей Рублёв одержал победу над представителем Молдавии Раду Алботом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.
23:21
Апелляционный суд США постановил освободить россиянку Осипову
Апелляционный суд США постановил освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову, которая была обвинена в похищении собственных детей и отбыла трёхлетний срок заключения.
23:18
«Истанбул» впервые в своей истории победил на групповом этапе ЛЧ
Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» одержал первую в своей истории победу на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:12
МЮ не сумел продлить рекордную серию гостевых побед
Английский «Манчестер Юнайтед» не сумел продлить свою рекордную серию побед на выезде.
23:11
В Великом Новгороде автобус с пассажирами въехал в здание университета
В Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. Один человек погиб и ещё восемь пострадали, сообщает МЧС.
23:08
В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 67 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:03
Штаб Трампа объявил о сборе средств для защиты выборов
Штаб действующего президента США Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов.
22:54
Адвокат Трампа отправился в Филадельфию из-за «нарушений» на выборах
Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что направляется в город Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за «массовых нарушений» на президентских выборах.
22:48
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбулу» в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от турецкого «Истанбул Башакшехир» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:47
«Зенит» упустил победу над «Лацио» в матче Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» и римский «Лацио» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:45
Глава МИД Франции призвал Турцию прекратить оскорбления в адрес Парижа
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в сенате призвал Турцию прекратить оскорбления и угрозы в адрес Парижа.
22:35
Губернатор Пензенской области заболел коронавирусом
У губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в Instagram.
22:32
Футболист «Челси» Хаверц заболел коронавирусом
Немецкий полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Кай Хаверц заболел коронавирусной инфекцией.
22:26
Профессор Рэдфордского университета прокомментировал давление СМИ на Трампа
Профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал давление американских СМИ на президента США Дональда Трампа.
22:16
Глава ПКР считает, что CAS вынесет решение по делу WADA и РУСАДА к концу года
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин высказал мнение о ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
22:13
Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в Мичигане
Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган, заявил менеджер штаба Билл Степиен.
21:59
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Севильей»
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».
21:58
Байден объявил о создании фонда защиты выборов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов и предложил делать пожертвования.
21:50
УНИКС обыграл «Рейер» в баскетбольном Еврокубке
Казанский УНИКС одержал победу над итальянским клубом «Рейер» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.
21:43
В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании двух девочек
В Московской области задержан подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
21:43
Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо»
Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хочет завершить карьеру в составе московского «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:28
Защита по делу MH17 просит допросить главу МВД Украины Авакова
Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова просит допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщил адвокат Баудевейн ван Эйк.
21:25
Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: всё в моих руках
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
21:18
Овечкин допустил, что сезон в НХЛ может не стартовать
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о ситуации с предстоящим сезоном Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21:17
Зеленский и Болсонару обсудили сотрудничество в исследовании космоса
Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Жаир Болсонару провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сферах, а также в исследовании космоса. Об этом заявили в пресс-службе украинского лидера.
21:12
Марадишвили заявил, что ЦСКА настроен на победу в матче ЛЕ с «Фейеноордом»
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом».
21:06
Гончаренко ожидает интересного матча с «Фейеноордом» в ЛЕ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом».
21:05
Белоруссия может приобрести месторождение нефти в России
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
21:05
Штаб Трампа запросит пересчёт голосов в штате Висконсин
Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа намерен запросить пересчёт голосов в штате Висконсин, сообщил представитель предвыборной кампании Тим Мертоу.
20:56
Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении спортивной карьеры.
20:50
«Порту» объявил о продлении контракта с 37-летним Пепе
Португальский футбольный клуб «Порту» объявил о подписании нового контракта с 37-летним защитником Пепе.
20:47
В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о текущей внутриполитической ситуации в республике, заявили в Кремле.
20:39
Полиция сообщила о задержанных после теракта в Вене выходцах из России
Граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по делу о теракте в Вене. Об этом сообщил начальник городской полиции Герхард Пюрстль.
20:37
Макрон обсудит с Курцем в Вене 9 ноября борьбу с терроризмом
Президент Франции Эммануэль Макрон 9 ноября прибудет с визитом в Вену для обсуждения с канцлером Австрии Себастьяном Курцем борьбу с терроризмом, передаёт Vienna со ссылкой на австрийскую Федеральную канцелярию.
20:35
Вилленс выиграл 14-й этап «Вуэльты», Власов — вне топ-20
Бельгиец Тим Вилленс, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на 14-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
20:27
В МИД Италии прокомментировали выборы президента США
Кто бы ни стал президентом США в ходе выборов 3 ноября, он должен вести диалог по ключевым вопросам с Европой. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано.