N-TV: конец «демократии» — в Германии намерены защитить национальные флаги от «свободы» сожжения

Сжигать флаги, принесённые с собой на уличные протесты, в Германии не запрещено — это считается формой проявления свободы мнения. Однако министр юстиции страны Кристине Ламбрехт намерена изменить ситуацию, сообщает немецкий телеканал N-TV. До конца года она собирается представить законопроект, по которому сожжение государственных флагов будет наказываться денежным штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Если кто-то в Германии сжигает принесённый с собой флаг на публике, это считается в стране формой выражения мнения, однако ситуация должна измениться, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт хочет законодательно запретить сжигание государственных флагов и сделать его наказуемым. В беседе с немецкими журналистами Ламбрехт рассказала о том, что протестующие в Германии стали всё чаще сжигать флаги — например, во время антиизраильских или антитурецких уличных выступлений и протестов.
«Это глубоко ранит чувства многих представителей нации», — подчеркнула министр юстиции Германии. Поэтому она намерена до конца года представить законопроект, в соответствии с которым сжигание символа государственного суверенитета будет приравниваться к уголовно наказуемому деянию.
В отношении таких правонарушений предусматривается либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет. На данный момент в Германии наказуемо по закону только уничтожение открыто вывешенных флагов в публичных местах, например, перед посольствами.
Помимо этого Ламбрехт требует проявлять больше внимания к преступлениям, предположительно, имеющим антисемитскую подоплёку. «Зачастую процессы прекращаются, потому что подоплёка деяния остаётся нераспознанной, — пояснила министр юстиции Германии. — Когда арабская молодёжь нападает на еврейскую молодёжь, дело часто закрывают как стычку между молодыми людьми. Тот факт, что за этим могут стоять и антисемитские мотивы, при этом не учитывается».
Ламбрехт одобрила решение прокуратуры Баварии в будущем при каждом подозрении проверять наличие антисемитской подоплёки преступления и больше не прекращать процессы в подобных случаях.
По мнению Ламбрехт, Бавария должна послужить примером для других. «Это было бы сильным сигналом правового государства, если бы все прокуратуры Германии преследовали каждое антисемитское деяние, — подчеркнула министр юстиции страны. — Это звучит, как нечто само собой разумеющееся, но, к сожалению, это не так».
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