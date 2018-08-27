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Independent: Трампа высмеяли за неправильно раскрашенный флаг США

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Американский лидер Дональд Трамп стал объектом насмешек из-за того, что неправильно раскрасил флаг США, пишет The Independent. Как уточняет издание, в ходе визита в детскую больницу в штате Огайо он рисовал с детьми и закрасил одну из полосок национального флага синим цветом, хотя они могут быть только красными и белыми.
Independent: Трампа высмеяли за неправильно раскрашенный флаг США
Reuters
Президента США Дональда Трампа высмеяли за то, что он во время посещения детской больницы в штате Огайо неправильно раскрасил американский флаг, пишет The Independent.
 
В сети появилась фотография, на которой видно, что Трамп закрасил одну из 13 полосок синим цветом, хотя на самом деле они должны быть красными или белыми.
 
Американского лидера обвинили в лицемерии, поскольку ранее он обвинил игроков Национальной футбольной лиги в неуважении к флагу и гимну, так как во время исполнения последнего перед матчами спортсмены вставали на одно колено. Также издание приводит известный случай, когда Трамп, выступив с речью против нелегальной иммиграции, обнял американский флаг.
 
Между тем пользователи Twitter предположили, что президент США на самом деле пытался раскрасить российский флаг, где синий цвет как раз присутствует, сообщает The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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