Ran: Международный хоккей случайно поддержал Россию её национальными флагами

Российская хоккейная команда, как и другие спортсмены из России, не может выступать в Пхёнчхане под национальным флагом, однако Международная федерация хоккея на льду не обратила на это внимания, сообщает немецкий спортивный портал Ran. На своей странице в Facebook федерация пожелала сборной удачи, сопроводив запись снимками российских фанатов с флагами и в одежде национальных цветов.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) пожелала российской команде удачи, по ошибке снабдив запись снимками с российским триколором, сообщает немецкий спортивный портал Ran.

Главный фаворит в хоккее на льду не может выступать на Играх в Пхёнчхане в форме своих национальных цветов и под российским флагом из-за обвинений в «государственном допинге» на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Однако IIHF, по-видимому, не обратила на это внимания, отмечается в статье. На своей странице в Facebook федерация пожелала сборной удачи и выложила фотографии российских фанатов с национальными флагами.

Хоккейная команда с такими звёздами, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук, как и все их соотечественники, выступает на соревнованиях в качестве олимпийских атлетов из России. Цвета «нейтральной» формы — белый и красный.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс утром во вторник выразил надежду, что запись, сделанная IIHF, будет отредактирована. «Здесь выходит на старт не российская команда, а отдельные атлеты из России», — подчеркнул Адамс.