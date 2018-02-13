Ran: Международный хоккей случайно поддержал Россию её национальными флагами

Российская хоккейная команда, как и другие спортсмены из России, не может выступать в Пхёнчхане под национальным флагом, однако Международная федерация хоккея на льду не обратила на это внимания, сообщает немецкий спортивный портал Ran. На своей странице в Facebook федерация пожелала сборной удачи, сопроводив запись снимками российских фанатов с флагами и в одежде национальных цветов.
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) пожелала российской команде удачи, по ошибке снабдив запись снимками с российским триколором, сообщает немецкий спортивный портал Ran.
Главный фаворит в хоккее на льду не может выступать на Играх в Пхёнчхане в форме своих национальных цветов и под российским флагом из-за обвинений в «государственном допинге» на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Однако IIHF, по-видимому, не обратила на это внимания, отмечается в статье. На своей странице в Facebook федерация пожелала сборной удачи и выложила фотографии российских фанатов с национальными флагами.
Хоккейная команда с такими звёздами, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук, как и все их соотечественники, выступает на соревнованиях в качестве олимпийских атлетов из России. Цвета «нейтральной» формы — белый и красный.
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