Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель не поддержал план Великобритании по бойкоту ЧМ-2018 в России, сообщает Ran. По его словам, такой подход ничего не изменит. Взамен он предложил выстраивать с Москвой диалог и использовать спорт как средство для нормализации отношений.

Ran: Международный хоккей случайно поддержал Россию её национальными флагами

Российская хоккейная команда, как и другие спортсмены из России, не может выступать в Пхёнчхане под национальным флагом, однако Международная федерация хоккея на льду не обратила на это внимания, сообщает немецкий спортивный портал Ran. На своей странице в Facebook федерация пожелала сборной удачи, сопроводив запись снимками российских фанатов с флагами и в одежде национальных цветов.