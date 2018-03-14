Немецкий футбольный союз отказался бойкотировать ЧМ-2018 и предложил диалог

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель не поддержал план Великобритании по бойкоту ЧМ-2018 в России, сообщает Ran. По его словам, такой подход ничего не изменит. Взамен он предложил выстраивать с Москвой диалог и использовать спорт как средство для нормализации отношений.

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил против бойкота ЧМ-2018 в России, сообщает Ran. «DFB делает ставку не на бойкот, а на диалог. Мосты между людьми должны преодолеть войны сильных мира сего», — добавил он.

До этого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон публично заявил о возможности бойкота чемпионата мира по футболу со стороны английской команды, напоминает издание. Причиной таких слов послужило отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также действия Москвы в Сирии.

Гриндель же отказывается конфликтовать с Россией в сфере спорта и, напротив, предлагает использовать игру как средство для нормализации отношений. По его словам, бойкот ничего не изменит. «Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и сблизить народы», — пояснил он свою позицию.