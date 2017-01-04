SWR: Ишингер не верит, что Россия принесёт в Сирию мир надолго Россию можно поздравить с её успехами в Сирии, однако ей не удастся принести в регион мир надолго, считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В интервью немецкой телерадиокомпании SWR он рассказал, что достижения России в Сирии носят кратковременный характер, потому что большинство сирийцев не поддерживает Асада, и в будущем Москве будет не позавидовать в том, что касается её внешней политики на Ближнем Востоке. 4 января 2017 SWR

Немецкий сатирик: Вместе с монстром НАТО Европа мчится по шоссе в ад «Карточный домик Сатаны» под названием НАТО стал «машиной агрессии», заявила во время своего сатирического выступления на канале SWR немецкая актриса Лиза Фитц. При этом Европа, как «член мафиозной семьи», несет коллективную ответственность за действия альянса, добавила она. Фитц потребовала прекратить «крестовый поход за ресурсами» на Россию и «перезагрузить» ЕС, чтобы он руководствовался международным правом, а не волей американцев. 16 сентября 2016 SWR

Устами ребенка немецкое ТВ рассказало о повадках российского «царя тайги» В сатирической передаче Lisas Welt на канале SWR, в которой социально-политические темы показаны глазами ребенка, Путин предстал в образе «царя тайги» и дикого зверя, который «становится непредсказуемым», если ощущает угрозу. 28 ноября 2014 SWR

Баден-Баден: русское место Европы Уже каждый десятый житель Баден-Бадена имеет российские корни. Этот город давно стал любимым местом отдыха богатых россиян. О том, чем их манит этот тихий немецкий курорт, в репортаже SWR. 15 октября 2010 SWR