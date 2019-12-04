«Экологический бред» — SWR объяснил, почему СПГ из США вредит климату больше российских газопроводов

К 2023 году Германия планирует построить четыре новых терминала для приёма сжиженного газа из США. Сторонники проекта говорят о сокращении зависимости от российских поставок и сравнительно небольшом вреде для климата, однако на самом деле с точки зрения экологии терминалы СПГ — настоящий бред, отмечает корреспондент немецкого телеканала SWR. По его словам, транспортировка сжиженного газа наносит намного больший ущерб окружающей среде, чем поставки по газопроводу из России.

«Экологический бред: новые терминалы для сжиженного газа» — под таким заголовком опубликовал свою статью журналист Томас Хиллебрандт на сайте немецкого телеканала SWR.

До 2023 года на побережье Балтийского и Северного морей должны быть построены четыре новых терминала для приёма сжиженного газа, но есть ли в этом вообще какой-то смысл с точки зрения экологии? Министр экономики Германии Альтмайер активно настаивает на миллионных инвестициях. В Брунсбюттеле, Штаде, Вильгельмсхафене и Ростоке, где планируется строительство, тоже высказываются за возведение терминалов для СПГ.

Между тем, немецкая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe не менее активно и решительно выступает против этого и приглашает всех желающих на пресс-конференцию, чтобы поделиться своим видением ситуации, отмечает корреспондент SWR. По его замечанию, вокруг сжиженного газа бушует конфликт, в котором перемешаны экономические, экологические и, в первую очередь, политические соображения.

Одни говорят о щадящем климат способе передачи энергии, другие о поддержке вредного для природы энергоносителя. Для одних это экономически выгодное сокращение зависимости от отдельных поставщиков, другие видят в этом не имеющие права на получение разрешения установки с высоким аварийным потенциалом.

Обе стороны говорят об одном и том же, однако едва ли не противоположные вещи, подчёркивает автор статьи. У истоков этого конфликта, по его словам, лежит крупный газопровод «Северный поток» протяжённостью свыше 1200 км, по которому российский газ с 2011 года попадает через Балтийское море в Мекленбург-Переднюю Померанию и оттуда перекачивается далее, во всю западноевропейскую газовую сеть.

На данный момент ведутся строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2», что радует Россию, Германию, а также участвующие в процессе фирмы и вызывает негодование бывших стран транзита российского газа — таких, как Украина, но также Польша и страны Балтии, которые боятся потерять свои доходы от пошлин за транзит, поясняет издание.

Всерьёз недовольны таким развитием событий и США, которые опасаются за своё политическое влияние в регионе. Президент Трамп даже хочет проверить возможность ввести штрафные меры и заявляет об этом в своей манере: «Мы защищаем Германию от России, а Россия получает многие миллиарды долларов от Германии. При этом у нас есть кое-что намного лучше».

Так в игру вступили запланированные терминалы сжиженного газа на побережье Северного и Балтийского морей, за которые так настойчиво ратует министр экономики Альтмайер и которые решительно отвергают различные группы защитников окружающей среды в Германии.

Дело в том, что Дональд Трамп продолжил свою идею следующим образом: «У нас есть огромное количество сжиженного газа». Под этим подразумевается сжиженный природный газ, коротко СПГ, который состоит преимущественно из метана, переведённого в жидкое состояние путём охлаждения до -160 °С. После этого СПГ занимает лишь шестисотую часть объёма природного газа, то есть, занимает намного меньше места, что позволяет транспортировать его в больших танкерах при сильном охлаждении.

Поэтому сторонники строительства терминалов утверждают, что это выгодное вложение в надёжность энергоснабжения, понижающее зависимость от российских поставок газа. Кроме того, на фоне отказа от угля сжиженный природный газ может стать дополнительным способом получения энергии, щадящим в отношении климата.

Это звучит хорошо, однако совершенно не соответствует истине, настаивают противники строительства терминалов СПГ. С их точки зрения, запланированное строительство терминалов — это не что иное, как политическая уступка США, которые таким образом получают рынок сбыта для своего вызывающего споры «фрекингового» газа, чтобы взамен они закрыли глаза на «Северный поток».

У противников сжиженного газа есть возражения и против того, что СПГ не так сильно вредит климату, отмечает SWR. Они указывают на то, что при добыче и переработке, перегоне в жидкое состояние и транспортировке СПГ высвобождается большое количество метана, а это намного хуже для атмосферы в плане усугубления парникового эффекта, чем выбросы углекислого газа.

Помимо этого, необходимо много энергии для того, чтобы постоянно поддерживать газ в сильно охлаждённом состоянии. Даже научная служба бундестага в своём исследовании отметила, что при самых оптимистичных сценариях импорт СПГ приводит к намного более значительным выбросам парниковых газов, чем при самых пессимистичных сценариях — импорт газа из России.

Таким образом, поставки газа по газопроводу наносят намного меньше вреда климату, чем транспортировка сжиженного газа танкерами из США, Катара или, тем более, Австралии, заключает корреспондент SWR.

Так что в случае с четырьмя запланированными терминалами на побережье Северного и Балтийского морей для приёма танкеров с газом речь идёт, в первую очередь, о большой политике, немного — о безопасности и надёжности энергоснабжения, и совершенно точно не об экологических преимуществах этого метода поставок. Министру экономики Альтмайеру следовало бы прямо об этом заявить, а после внимательно послушать, что на это скажут критики проекта, советует автор статьи.