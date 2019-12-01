Bild: «Северный поток — 2» ещё можно остановить — Вашингтон приготовил для Москвы «новогодний сюрприз»

США ещё могут остановить строительство «путинской трубы», пишет Bild. В частности, Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода «Северный поток — 2» и рассчитывает исполнить его ещё до Нового года, уточняет немецкий таблоид.

Соединённые Штаты ещё могут остановить строительство «путинской трубы». В частности, Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкий таблоид Bild.

Как стало известно изданию от источников в американском сенате, противники «Северного потока — 2» в США рассчитывают «окольными путями» добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода.

Трюк же, поясняет Bild, заключается в том, что санкции против партнёров российского газового гиганта «Газпром» в Европе должны стать частью закона о военном бюджете Соединённых Штатов на следующий год.

И принять его должны ещё до Нового года, заверили немецкий таблоид источники в американском сенате.

«Путь», по которому пошли противники «Северного потока — 2» в Соединённых Штатах, хоть и непривычен, но тем не менее легко объясним, отмечает издание.

Строительство трубопровода должно закончиться приблизительно через три месяца. Так как санкции направлены против участвующих в проекте европейских компаний, времени на разработку полноценного законопроекта у американских конгрессменов элементарно нет, поясняет Bild.

«Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого», — цитирует немецкий таблоид своего источника в американском сенате.

Информацию о готовящемся сюрпризе русским подтвердил и глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш, подчёркивает издание.

Как заверил американский сенатор, санкции «дорого обойдутся» Москве и партнёрам «Газпрома» в Европе.