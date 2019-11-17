Deutsche Welle: политическая обстановка вокруг «Северного потока — 2» остаётся напряжённой

Оппозиция США «Северному потоку — 2» и возможные санкции против проекта обусловлены собственными интересами Вашингтона, пишет Deutsche Welle. США хотят продавать в Европу свой сжиженный газ. Между тем в России не очень беспокоятся по поводу возможных штрафных мер, отмечая, что проект уже почти завершён. Гораздо большее беспокойство у Кремля вызывают новые правила ЕС, согласно которым «Газпром» не сможет использовать газопровод на всю его мощность.

«Северный поток — 2» — это больше, чем просто газопровод: это место пересечения важных стратегических интересов, пишет Deutsche Welle. С одной стороны — Россия, как поставщик, и Германия, как основной потребитель С другой стороны — транзитные страны, Украина, Польша и страны Балтии. Они опасаются потерять доход от транзита газа, а также беспокоятся из-за геополитического сближения России и Германии.

Того же мнения придерживаются и США: по словам Дональда Трампа, из-за «Северного потока» Германия может стать «заложником России». Американский президент пригрозил санкциями европейским фирмам, участвующим в постройке газопровода. При этом, отмечает Deutsche Welle, Россия всегда показывала себя надёжным поставщиком.

«Россия уже 46 лет поставляет в Европу газ, и она ни разу не прерывала поставки», — приводит издание слова эксперта из Deutsche Bank Йозефа Ауэра. Кроме того, Ауэр отметил, что Россия испытывает экономические трудности и находится под санкциями, а значит заинтересована в стабильных доходах от экспорта газа.

Что касается американских планов, то за ними стоят собственные интересы, пишет Deutsche Welle: США хотят продавать Германии свой сжиженный газ, который намного дороже российского газа. По мнению Йозефа Ауэра, цель политики Вашингтона может быть в том, чтобы снизить предложение газа и повысить цены: таким образом, сжиженный газ будет более конкурентоспособен.

Что касается самой американской стороны, то меры против «Северного потока — 2» объясняются «дружественной обеспокоенностью», пишет Deutsche Welle. По словам сенатора Джоанн Шахин, новый газопровод является лишь очередным средством, «с помощью которого расширяет своё влияние, используя энергетическую зависимость Европы». При этом Томас Пайл из института энергетических исследований сомневается, что закон о санкциях против «Северного потока — 2» одобрят в этом году, поскольку демократы полностью заняты импичментом.

«Вводить санкции сейчас, когда проект уже почти завершён, было бы просто глупо. Я не думаю, что теперь санкции могут оказать какое-то воздействие», — считает глава фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Сейчас беспокойство Москвы связано с Брюсселем, отмечает издание, поскольку в мае в Еврокомиссии вступает в силу новое правило, согласно которому одна и та же компания не может одновременно добывать газ и обслуживать газопровод. Кроме того, «Газпром» сможет использовать новый газопровод лишь на половину мощности, чтобы не нарушать правила конкуренции. Несколько дней назад компания Nord Stream AG подала жалобу против Еврокомиссии, назвав новые правила дискриминирующими. Сергей Пикин отметил, что новые правила ЕС гораздо опаснее для «Северного потока», чем санкции США.

С помощью новой нитки «Северного потока» Россия хочет обойти Украину, сэкономив миллиарды на транзите газа, пишет Deutsche Welle. Договор о транзите истекает 31 декабря: Ангела Меркель требовала от Владимира Путина того, чтобы Украина по-прежнему оставлялась транзитной страной, однако, по мнению Сергея Пикина, после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» падение транзитных поставок неизбежно.

Издание напоминает, что в минувшем октябре, после долгого ожидания, разрешение на прокладку газопровода дала Дания. Остаётся достроить 290 из 1230 километров газопровода: таким образом, вторая нитка «Северного потока» должна заработать уже скоро. Впрочем, отмечает Deutsche Welle, пока неясно, как будет складываться политическая обстановка вокруг проекта — пока она по-прежнему остаётся напряжённой.