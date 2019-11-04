FAZ предупреждает: запуск «Северного потока — 2» грозит Европе новыми беженцами

03:00 Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

03:00 Медведев сравнил цены на интернет в России и других странах Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия занимает пятое место в мире по количеству пользователей смартфонов. По его словам, безлимитный интернет обходится россиянам гораздо дешевле, чем пользователям других стран.

03:00 Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

03:00 Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.

03:00 Павлюченкова сохранила позицию в топ-30 обновлённого рейтинга WTA Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела сохранить позицию в тридцатке сильнейших по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

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03:00 Anadolu: нейтрализован «самый разыскиваемый в Турции террорист» На севере Ирака нейтрализован «самый разыскиваемый в Турции террорист» из числа РПК, сообщает агентство Anadolu.

03:00 Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.

03:00 В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.

03:00 Надаль стал первой ракеткой мира, Хачанов опустился на 17-е место рейтинга АТР Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

03:00 Квят обвинил судей в предвзятости к себе Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят считает, что судьи неправомерно наказали его за контакт с Серхио Пересом на последнем круге гонки Гран-при США.

03:00 Семь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Омске Семь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и автобуса ЛиАЗ в Омске. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

03:00 Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» и выиграть пятый матч подряд в НБА В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио Спёрз».

03:00 Бутина сравнила с пыткой условия её содержания в тюрьме в США Россиянка Мария Бутина незадолго до освобождения из американской тюрьмы дала интервью телеканалу CBS, в котором сравнила с пыткой условия её содержания в исправительном учреждении.

03:00 «Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».

03:00 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание россиянам при выборе кондитерских изделий. Рекомендации представлены на сайте ведомства.

03:00 В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании парламентской «двадцатки» в Токио призвал страны — члены Всемирной торговой организации отказаться от использования ВТО как инструмента экономического и политического давления.

03:00 На Украине заявили о попытках свержения Зеленского Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.

03:00 В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.

03:00 В Москве 4 ноября ожидается до +10 °С В Москве в понедельник, 4 ноября, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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03:00 В Москве назвали число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений С начала 2019 года в Москве раскрыли более 3 тыс. преступлений благодаря использованию системы видеораспознавания лиц, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

03:00 В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.

03:00 Военные ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

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03:00 Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

03:00 Пожар в плавучей гостинице в Ивановской области потушен Спасатели ликвидировали пожар в плавучей гостинице «Мирная пристань» в Кинешме Ивановской области, сообщили в МЧС России.

03:00 Ион Чебан победил на выборах мэра Кишинёва Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан победил на выборах мэра Кишинёва, набрав 52,39% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

03:00 Трамп призвал раскрыть личность информатора его разговора с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп призвал раскрыть личность информатора, который направил анонимную жалобу на содержание его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

03:00 McDonald's уволила президента компании из-за его романа с подчинённой Корпорация McDonald's объявила об отставке президента и члена совета директоров компании Стива Истербрука из-за его романа с подчинённой, который нарушает корпоративную этику.

03:00 В Находке вновь приступили к поискам пропавшего с танкера моряка Спасатели вновь приступили к поискам моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» 2 ноября. Об этом сообщили в аварийно-спасательном подразделении порта Находки.

03:00 Посольство России оценило съёмки ВВС фильма об отравлении Скрипалей Съёмки фильма об инциденте с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут заменить полноценного расследования и закрепляют в сознании общества политизированные версии британских властей, заявили в посольстве России.

03:00 Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине Бывший глава украинского МИД Павел Климкин в своём Facebook прокомментировал сообщения The Washington Post о «ненависти» американского президента Дональда Трампа к Украине.

03:00 Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят возмутился решением стюардов наказать его за обгон мексиканца Серхио Переса из Racing Point на последнем круге Гран-при «Формулы-1» в США.

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03:00 Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.

03:00 Потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Скотт Сэбурин в скором времени будет выписан из больницы, куда был доставлен после столкновения с форвардом «Бостон Брюинз» Дэвидом Бэкесом.

03:00 Россиянин Аюкаев завоевал золотую медаль на ЧЕ по тхэквондо в Италии Российский спортсмен Рафаиль Аюкаев стал победителем чемпионата Европы по тхэквондо, который проходил в Италии, в весовой категории свыше 80 кг.

03:00 В плавучей гостинице в Ивановской области произошёл пожар В плавучем гостиничном комплексе «Мирная пристань» на берегу Волги в Кинешме Ивановской области произошёл пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание, никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС России.

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03:00 «Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьенну» в чемпионате Франции по футболу В матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде потерпел поражение от «Сент-Этьенна» со счётом 0:1.

03:00 Агент актёра Александра Семчева опровергла данные о его госпитализации Актёр театра и кино Александр Семчев здоров и находится дома, заявила его агент Наталья Алгереева, комментируя появившуюся информацию о его госпитализации.

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03:00 Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина Пираты напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина, и похитили девять членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судовладельца.

03:00 СМИ: Тренеру «Тоттенхэма» пришлось заменить игрока, находившегося в шоковом состоянии после травмы Гомеша Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино был вынужден заменить защитника команды Сержа Орье в концовке матча 11-го тура местного чемпионата с «Эвертоном» из-за шокового состояния ивуарийца.

03:00 На выборах мэра Кишинёва лидирует кандидат от социалистов Чебан На выборах мэра Кишинёва после подсчёта более 94% протоколов лидирует кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, набирающий свыше 53% голосов избирателей, следует из данных ЦИК Молдавии.

03:00 Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

03:00 Трамп назвал очень хорошими его отношения с Россией Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и с Китаем.