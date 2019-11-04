FAZ предупреждает: запуск «Северного потока — 2» грозит Европе новыми беженцами

«Северный поток — 2» представляет угрозу как для Украины, так и для всей Европы, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, после окончания строительства нового российского газопровода Россия якобы «может активизировать военные действия, не рискуя при этом своими экспортными артериями», утверждает немецкое издание.
«Северный поток — 2» выгоден «некоторым» в Германии. И тем не менее канцлер ФРГ Ангела Меркель прекрасно понимает, что новый российский трубопровод может «вытеснить с рынка» существующие на Украине газопроводы, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Эта страна и так сильно страдает от российского вторжения на востоке, а теперь ей и вовсе угрожает потеря миллиардов за транзит газа. Без трубопровода Украина также столкнётся со стратегической угрозой: Россия тогда смогла бы активизировать военные действия, не рискуя при этом своими экспортными артериями», — утверждает автор статьи Конрад Шуллер.
Кроме того, продолжает журналист Die Welt, угроза для Украины — это в то же время и угроза для Европы.
«Нынешняя война уже вынудила миллионы людей оставить свои дома, и в случае нового роста напряжённости будут ещё миллионы — непосредственно на границе с Европейским союз. К тому же успех на Украине может подтолкнуть Путина к новым авантюрам. Русские меньшинства ведь также проживают в Эстонии и Латвии», — предупреждает Шуллер.
Ну а тем временем, отмечает автор статьи, «Северный поток — 2» почти готов: на этой неделе Дания дала разрешение на строительство в своих территориальных водах последнего участка российского газопровода.
«Таким образом этот трубопровод уже едва ли удастся остановить», — констатирует журналист немецкого издания.
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