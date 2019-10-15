BIld: Меркель «продаёт безопасность» Германии за китайские и российские инвестиции

Несмотря на все предостережения экспертов, китайский концерн Huawei будет участвовать в развитии немецких сетей 5G, а проект кремлёвского концерна «Газпром» продолжает пользоваться поддержкой Германии, пишет Bild. Канцлер ФРГ Ангела Меркель игнорирует предупреждения об опасности такого сотрудничества с иностранными компаниями и «продает нашу безопасность», подчёркивается в статье.

Вопреки всем предостережениям, китайский телекоммуникационный концерн Huawei всё же будет участвовать в развитии сетей нового поколения 5G на территории Германии, подтвердили корреспондентам Bild источники в немецких правительственных кругах. Между тем немецкие и другие западные спецслужбы настоятельно предостерегают об опасностях «технической зависимости, саботажа и шпионажа» при сотрудничестве с китайской стороной. Но несмотря на это, Германии предстоит отказаться от соответствующих формулировок в «требованиях безопасности для телекоммуникационных сетей», поскольку Ангела Меркель «опасается конфликта» с Китаем и негативных последствий для немецких компаний в случае отказа от сотрудничества, говорится в статье.



«Другими словами, Меркель продаёт нашу безопасность Китаю», — предупреждает Bild. Такая позиция вызывает резкую критику даже в рядах её собственной партии, сообщается в статье. «Вопрос не в том, доверяем ли мы концерну Huawei или нет, а в том, доверяем ли мы Коммунистической партии Китая, интересам и требованиям которой, разумеется, подчинён Huawei», — заявил в этой связи Норберт Реттген, глава комитета бундестага по внешней политике. Он подчёркивает, что речь идёт о том, кому Германия позволяет выстраивать свою «цифровую нервную систему», а это относится к важнейшим вопросам национальной безопасности. Поэтому Реттген требует прозрачного публичного решения: «Сделать это просто путём административных действий или внутриправительственных документов не получится. Это должно решаться в бундестаге и закрепляться на законодательном уровне — например, в виде дополнения к телекоммуникационным законам»,— призывает политик.



«Я считаю доступ для Huawei огромной ошибкой», — подчеркнул в интервью Bild Элмар Брок, самый опытный политик ХДС по вопросам внешних отношений. «Мы создаём новую зависимость от Китая и снова упускаем шанс создать собственное европейское решение в этой области», — предупреждает Брок. Он задаётся вопросом: «Почему мы не поддерживаем деньгами европейских производителей, которые также способны на это? Это не антикитайский, а проевропейский подход».



Генеральный секретарь СвДП Линда Тойтеберг тоже полагает, что участие Китая несёт серьёзную угрозу для безопасности Германии. «Мы считаем крайне опасным предоставление Huawei доступа к нашим сетям 5G», — заявила Тойтеберг. По её словам, ежедневно можно наблюдать, «как Китай задействует технологии слежения против собственного населения». Канцлер Меркель должна срочно объяснить, почему она, по всей видимости, совершенно иначе оценивает этот риск, чем «наши друзья и союзники в Японии, Австралии или Соединённых Штатах Америки», которые видят в Huawei реальную опасность, подчёркивается в статье.



Но федеральное правительство Германии заявило, что никакого «исключения кандидатов» производиться не будет, вместо этого планируется ввести «каталог расширенных строгих требований безопасности» для сетей 5G, пишет Bild. Однако даже с учётом этого «каталога» многие эксперты считают сделку Меркель с Китаем «слишком смелой», подчёркивается в статье. В частности, бывший глава немецкой разведки заверил в интервью Bild, что все спецслужбы Германии выступают резко против такого сотрудничества. «Интересно, как канцлер собирается помешать Пекину получить доступ к технологиям Huawei?» — задаётся вопросом экс-глава разведки. Такого поворота событий опасаются и китайские диссиденты, бежавшие в Германию. «Через Huawei за ними в Германии скоро снова сможет начать шпионить китайское государство», — предупреждает, в частности, активист из Гонконга Джошуа Вонг.



Резкую критику в Германии вызывает и позиция Ангелы Меркель в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в статье: «Против многомиллиардного проекта кремлёвского концерна «Газпром» настроены и в Евросоюзе, и во всей Восточной Европе. США даже пригрозили санкциями против участвующих в проекте компаний. Причина: при помощи этого трубопровода через Балтийское море российский президент Владимир Путин хочет обойти Восточную Европу и, прежде всего, Украину — и в случае необходимости отрезать их от газовых поставок».



И всё же Берлин во главе с Меркель «железной рукой» продвигает этот проект в партнёрстве с Кремлём, обосновывая это «экономическими интересами» Германии, подчёркивает автор. И это притом что после запуска «Северного потока — 2» большая часть газа будет поступать из России на юго-восток Европы (в том числе в Чехию), лишь транзитом проходя через территорию Германии, заключает Bild.