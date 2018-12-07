Zeit: «Северный поток — 2» для Германии — политическая катастрофа, но останавливать его не нужно

«Северный поток — 2» натолкнулся на такое сопротивление и вызвал столько критики, что стал катастрофой для Германии с точки зрения внешней политики — однако это не повод от него отказываться, считает журналист немецкой газеты Die Zeit. Для Берлина это было бы невыгодно, и Украине это тоже не поможет: в обход неё проложены и другие газопроводы, однако до сих пор это никого не смущало.

Всё больше немецких политиков призывают остановить проект «Северный поток — 2», но стоит ли Германии это делать? Таким вопросом задался колумнист газеты Die Zeit Михаэль Туман.

В своей статье он отмечает, что после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе многие раздумывают над тем, нужно ли отвечать на действия России и как это можно сделать. Остановка «Северного потока — 2» была бы ясным сигналом для России, считает автор. По его мнению, этот газопровод пользуется особой любовью Владимира Путина: по нему должно поставляться не менее 55 млрд кубометров газа ежегодно, а это чуть больше, чем половина того, что Россия сегодня направляет в Европу через Украину. Таким образом, по «Северному потоку — 2» можно транспортировать значительную часть тех объёмов газа, которые до сих пор приносили Украине миллиардный доход.

Сейчас некоторым в Берлине хотелось бы, чтобы проект российского газопровода никогда не был одобрен. Германии он пока не принёс ни одного кубометра газа, зато вызвал сильное противодействие и много критики, пишет немецкая газета. Польша, Еврокомиссия, страны Балтии и Украина обрушиваются на «Северный поток — 2» при каждой удобной возможности. США уже ввели санкции в отношении газопровода и связанных с ним немецких компаний. Все ведут себя враждебно, но Берлин стоит на своём и выслушивает упрёки в тайном сговоре с Россией, укреплении российского произвола на Украине и препятствовании единой энергетической политике ЕС. «С точки зрения внешней политики, «Северный поток — 2» — катастрофа для Германии», — отмечает журналист.

Однако прежде чем закрыть проект, необходимо проверить, возможно ли это вообще, советует Михаэль Туман. Газпром уже начал строительство и утверждает, что часть труб уже проложена по дну Балтийского моря. По версии зелёных, Берлин должен просто предоставить свободу действий Еврокомиссии, критически настроенной в отношении этого газопровода, и это помешает реализовать проект. Звучит просто, однако на самом деле это сложно, уверяет автор статьи.

Правительство Германии годами заявляло, что Еврокомиссия не несёт ответственности за этот проект и потому не может ничего запретить. Все разрешения на прокладку «Северного потока — 2» получены, все жалобы отклонены. Если бы правительство в Берлине вдруг решило остановить проект, это не только противоречило бы его собственной позиции, но и привело бы к значительным требованиям о возмещении убытков.

С другой стороны, американские санкции в отношении немецких компаний тоже могут причинить немало вреда, признаёт немецкий журналист. Промах дипломатов Берлина, по его мнению, состоит в том, что многие европейские страны ополчились на «Северный поток — 2», в то время как другие государства спокойно и целеустремлённо воплощают свои мечты о газопроводе.

Например, Польша особенно активно выступает против «Северного потока — 2», одновременно продвигая за кулисами собственные проекты. В частности, было заключено соглашение о создании балтийского газопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ должен поставляться в Польшу через Данию — и в обход Германии, подчёркивает Die Zeit.

У Польши есть опыт в этом деле. Уже на протяжении более чем десяти лет она получает прибыль от транзита российского газа по крупному газопроводу, идущему также в обход Украины. Помимо этого, планируется прокладка других газопроводов в юго-восточные страны Европы. Польша сама хочет стать государством, которое будет распределять энергоресурсы, подчёркивает автор статьи.

В свою очередь Турция ещё с 90-х годов приобретает российский газ, поступающий в Анатолию по «Голубому потоку». Теперь Россия завершает прокладку новой трубы, ведущей из России через Чёрное море к турецко-болгарской границе. Мощность «Турецкого потока» составляет две трети мощности «Северного потока — 2», газ по нему должен поступать на европейские рынки — снова в обход Украины, однако об этом никто не говорит, отмечается в статье. Эрдоган хочет сделать Турцию важным энергетическим узлом и объявил о развитии инфраструктуры на Чёрном море.

Таким образом, в обход Украины ведёт не только «Северный поток — 2», продолжает Die Zeit. Россия годами работает над альтернативами Украине, которая давно не покупает у неё газ, но по-прежнему хочет получать прибыль за его транзит в Европу. Сохранить для Украины такое исключительное положение остановка «Северного потока — 2» не поможет, заключает автор. В этом случае Газпром просто построит новый газопровод через Чёрное море, или терминалы для сжиженного газа, или найдёт новых партнёров в Европе.

Путин в любом случае изменит нынешнюю позицию Украины как главного пункта на пути в Европу, уверен Михаэль Туман. Если Украина хочет и дальше оставаться важнейшей страной экспорта для российского газа, ей необходимо договориться с Москвой, настаивает журналист. Киеву нужны переговоры с ЕС и Россией в духе Минских соглашений, но уже по поводу экспорта газа.

Немецкое правительство выступило с предложением по этому вопросу ещё весной, напоминает издание. Конечно, это было сделано с опозданием на три года, но его всё равно нельзя назвать плохим. Консорциум западных компаний проводит модернизацию старых рукавов украинских газопроводных труб на кредиты из Европы. Киев обещает никогда не перекрывать газовый поток по политическим соображениям. Москва гарантирует минимальные объёмы поставок газа через Украину. Такова суть предложения Германии, поясняет немецкая газета. Дополнительно Украине следует гарантировать, что либо «Северный поток — 2», либо немецкие фирмы компенсируют недостаток дохода от транзита инвестициями в развитие украинской инфраструктуры.

По мнению автора статьи, Путин стал бы придерживаться условий такого соглашения, потому что ему это дёшево обойдётся и потому что наличие многих газопроводов Газпрому только на руку. Впрочем, то же можно сказать и о Европе, которая уже на протяжении ряда лет вкладывает средства в строительство газопроводов и газовых терминалов, а потому более не зависит ни от одного крупного поставщика, подчёркивает Die Zeit.