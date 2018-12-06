Bild: Путин может спать спокойно — «Северный поток — 2» Берлин в обиду не даёт

Одна из возможностей «связать президенту России руки в войне против Украины» — это остановить строительство «Северного потока — 2», пишет Bild. Впрочем, несмотря на все критические заявления претендентов на пост Ангелы Меркель, «Путин может и дальше спать спокойно», ведь российский «мегапроект» продолжают поддерживать не только многие члены немецкого правительства, но и сама канцлер Германии, констатирует журналист таблоида.

Одна из возможностей «связать российскому президенту руки в войне против Украины» — это остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», пишет немецкий таблоид Bild.

Как утверждают многие в Европе и Соединённых Штатах, газопровод из России в Германию, который уже в следующем году должны запустить в эксплуатацию, не только лишит Украину доходов от транзита газа, но и «расчистит Кремлю дорогу для новых военных ударов», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.

Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, по-прежнему «привержена» этому проекту, и «убедить её отказаться от поддержки «Северного проекта — 2» до сих пор не удалось», подчёркивает журналист Bild.

А вот три главных кандидата на пост Ангелы Меркель в партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), продолжает Рёпке, открыто ставят под сомнение будущее «Северного потока — 2», если «Путин продолжит свои агрессивные действия против Украины и нарушит международное право».

«Мы же не зависим исключительно от российского газа. Дело в том, что и Россия получает очень много денег за свой газ», — заявил кандидат на пост председателя ХДС, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Поэтому, по его словам, «Северный поток — 2» — это «рычаг давления» на Москву, и Берлину необходимо задуматься о возможных мерах, если Россия «будет и дальше дестабилизировать Украину».

После того как буквально недавно «Путин вновь накалил ситуацию», переосмыслить проект «Северный поток — 2» призывает и второй кандидат на пост Ангелы Меркель, экс-глава фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Фридрих Мерц.

«Путин должен знать, что мы как минимум задумаемся над этим, если он продолжит себя так вести», — заявил Мерц.

С критикой в адрес «будущего печатного станка Путина в Балтийском море» также высказалась третий претендент на пост Ангелы Меркель, генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы должны пересмотреть вопрос о политическом значении «Северного потока — 2», — констатировала Крамп-Карренбауэр.

И всё же, считает, в свою очередь, журналист Bild, несмотря на критические заявления всех трёх кандидатов на пост председателя ХДС, «Путин может и дальше спать спокойно».

«Причина — многие в правительстве Германии продолжают поддерживать его трубопровод», — поясняет автор статьи Юлиан Рёпке.

Как заявил на днях пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, «принципиальная позиция» Берлина по «Северному потоку — 2» не изменилась.

«Мегапроект» российского государственного концерна «Газпром» продолжает, в частности, поддерживать министр экономики Германии Петер Альтмайер. На прошлой неделе Альтмайер заявил, что нельзя смешивать в одно целое «Северный поток — 2» и реакцию на действия России в Керченском проливе.

«Это две разные вещи», — заверил министр экономики ФРГ.

Глава же МИД Германии Хайко Маас и вовсе «прибегнул к совершенно новому приёму», чтобы «оправдать» позицию немецкого правительства по «Северному потоку — 2», отмечает журналист Bild. По словам министра, отказ Германии от участия в строительстве газопровода проект не остановит, а только нанесёт ущерб Украине.