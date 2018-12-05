Экс-министр обороны Польши: любые уступки в отношении России поощряют её агрессию

Польша и США были единственными странами, которые серьёзно отнеслись к эскалации напряжённости между Россией и Украиной, ведь НАТО уже потом согласовало общую позицию, напомнил экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич. Он заверил, что без блокады «агрессии России» позитивного результата нет будет — любые уступки «лишь поощряют агрессию восточного соседа Польши», сообщает wPolityce.

«То, что творится на Украине, это очередной этап российской агрессии. Это связано с державными устремлениями Москвы. Россия приступила к гонке вооружений», — заявил экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Он подчеркнул, что только Польша и США первыми обратили внимание на агрессивные действия России в отношении Украины

«Польша и США были единственными странами, которые серьёзно отнеслись к ситуации между Россией и Украиной. НАТО только потом согласовало общую позицию. Без ясной блокады агрессии России мы не получим позитивного результата. Уступки поощряют агрессию», — объяснил Мачеревич.

Экс-министр обороны Польши также коснулся темы резни, совершённой Украинской повстанческой армией* на Волыни. «Резня УПА на Волыни должна быть ясно артикулирована. Украина не построит независимое государство на принятии этого преступления. Противодействие этому является одним из приоритетов польской дипломатии», — подчеркнул он.

Касательно проекта «Северный поток-2» Мачеревич сказал, что если газопровод будет проложен, то вооруженные силы России посчитают, что они имеют право на интервенцию в его защиту. «Допущение и тезис о том, что это исключительно экономический проект, совершенно некомпетентны», — резюмировал он.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



Комментарии читателей на сайте wpolityce.pl:

WENDEN: Войну с Россией хотят только безумцы!!

lewy: Надо вернуть Львов, а не только выступать!

jasiek: Польские политики вместе с США вызывают у поляков психоз, что Путин стоит у ворот Варшавы. Всё для того, чтобы покупать металлолом из США.

Yana: Польшей и Украиной манипулируют люди, которые находятся на коротком поводке «государства войны». Этого уже нельзя более терпеть! Что вытворяет этот Порошенко? Видно, как хорошо он правит, раз все убегают в Россию или на Запад!

Konrad: Никакой блокады России не будет! Этого не допустит Германия.

ryszard58: Блокируя участие Польши в сторителстве газопровода и магринализируя Польшу, Германия становится нашим врагом!