Польский эксперт: Россия предпочитает, чтобы её боялись, а не испытывали к ней тёплые чувства

Москва осознанно приняла решение о новой эскалации российско-украинского конфликта, заявил эксперт из Центра Восточных исследований Марек Менкишак. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что сегодня Россия хочет показывать себя как грозную, сильную, полную решимости страну, к которой другим нужно испытывать скорее страх, нежели тёплые чувства.

«Кажется, что группа, правящая Россией, пришла к выводу, что политика жестов уже более не действует. Сегодня Россия хочет показывать себя как грозную, сильную страну, полную решимости в защите своих специфически понимаемых интересов», — заявил в беседе с Polskie Radio эксперт из Центра Восточных исследований Марек Менкишак.

25 ноября Россия обстреляла и захватила три украинских военных корабля следующих через Азовское море в порты на Украине, начав тем самым очередной этап украинско-российского конфликта. Эксперт уверен, что решение о его эскалации было осознанно принято на самом верху российской власти.

«На первый взгляд, можно сказать — целью России была демонстрация того, что она не позволит того, чтобы кто-либо, а в особенности Украина, ставила под сомнение новый статус-кво Крыма и его вод», — объяснил эксперт. «Сегодня Россия предпочитает, чтобы её боялись, нежели испытывали к ней тёплые чувства», — добавил он.

В беседе с Polskie Radio Менкишак подчеркнул, что российская сторона считает, что украинцы предпринимают действия демонстрационного характера. «Они и на самом деле демонстрируют, что не позволят нарушать свой суверенитет и не откажутся от своих территорий», — резюмировал польский эксперт.