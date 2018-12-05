Polskie Radio Оригинал

Польский эксперт: Россия предпочитает, чтобы её боялись, а не испытывали к ней тёплые чувства

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Москва осознанно приняла решение о новой эскалации российско-украинского конфликта, заявил эксперт из Центра Восточных исследований Марек Менкишак. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что сегодня Россия хочет показывать себя как грозную, сильную, полную решимости страну, к которой другим нужно испытывать скорее страх, нежели тёплые чувства.
Польский эксперт: Россия предпочитает, чтобы её боялись, а не испытывали к ней тёплые чувства
Reuters
«Кажется, что группа, правящая Россией, пришла к выводу, что политика жестов уже более не действует. Сегодня Россия хочет показывать себя как грозную, сильную страну, полную решимости в защите своих специфически понимаемых интересов», — заявил в беседе с Polskie Radio эксперт из Центра Восточных исследований Марек Менкишак. 
 
25 ноября Россия обстреляла и захватила три украинских военных корабля следующих через Азовское море в порты на Украине, начав тем самым очередной этап украинско-российского конфликта. Эксперт уверен, что решение о его эскалации было осознанно принято на самом верху российской власти. 
 
«На первый взгляд, можно сказать — целью России была демонстрация того, что она не позволит того, чтобы кто-либо, а в особенности Украина, ставила под сомнение новый статус-кво Крыма и его вод», — объяснил эксперт. «Сегодня Россия предпочитает, чтобы её боялись, нежели испытывали к ней тёплые чувства», — добавил он. 
 
В беседе с Polskie Radio Менкишак подчеркнул, что российская сторона считает, что украинцы предпринимают действия демонстрационного характера. «Они и на самом деле демонстрируют, что не позволят нарушать свой суверенитет и не откажутся от своих территорий», — резюмировал польский эксперт. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Polskie Radio Польша Европа
теги
корабль Крым Россия Украина флот
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров