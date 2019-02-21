Польский эксперт: «Северный поток — 2» стал костью раздора между США и Германией

После украинских событий, Германия во многих аспектах поменяла отношение к Кремлю, однако её позиция в отношении проекта «Северный поток — 2» осталась прежней, считает польский эксперт Павел Мущалек. В беседе с порталом Polskie Radio он подчеркнул, что немецко-российское сотрудничество идёт полным ходом, в то время как американская перспектива санкций в отношении газопровода оказалась не более, чем «страшилкой».

«Нет сомнений в том, что в области энергетической политики немецко-российское сотрудничество идёт полным ходом», — заявил в беседе с порталом Polskie Radio директор Центра анализа ягеллонского клуба Павел Мущалек.

США не меняют своей позиции и негативно оценивают строительство газопровода

«Северный поток — 2». Германия однако не уступает, утверждая, что этот проект не увеличит их зависимости от России. На конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс и канцлер Ангела Меркель лишь подтвердили свои позиции.

«После российского вторжения на Украину Германия во многих аспектах поменяла отношение к Кремлю. Однако, несмотря на горячую дискуссию, её позиция по проекту «Северный поток — 2» не изменилась. Сегодня мы находимся на том этапе, когда половина трубопроводов уже проложена», — подчеркнул Мущалек.

Что касается США, то в противодействии немецко-российскому проекту у них несомненно был собственный экономический интерес. В какой-то момент они превратились в экспортёра газа и начинают конкурировать на европейском рынке с российским сырьём, поэтому проект «Северный поток — 2» превратился в кость раздора в трансатлантических взаимоотношениях, добавил эксперт.

Негативная реакция американцев в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2» натолкнулась на жёсткую критику в Германии, которой не понравилось вмешательство США в европейские дела. «Следует однако подчеркнуть, что вслед за политической поддержкой не было никакой поддержки хотя бы в виде санкций. Именно этот вопрос в общественных дебатах лежал на столе. Американские официальные лица подчёркивали, что если газопровод будет построен, то компании принимающее участие в этом проекте будут наказаны отсутствием возможности сотрудничества с американской администрацией. Однако это была лишь страшилка», — отметил собеседник Polskie Radio.

В беседе он также констатировал, что источник успеха российского концерна «Газпром», который в главной мере отвечает за строительство газопровода «Северный поток — 2», заключается в том, что россияне конструируя разного вида энергетические проекты, очень ловко включают в них европейские компании.

По этой причине естественно то, что союзником «Газпрома» в лоббировании в отдельных учреждениях ЕС выступают западноевропейские компании из Германии, Австрии, Голландии и Франции. «Нет, однако, сомнений в том, что если бы это были лишь российские инвестиции, то этот бизнес не мог бы функционировать так, как это происходит сейчас», — резюмировал в беседе с порталом Polskie Radio эксперт Павел Мущалек.