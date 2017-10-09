Weser-Kurier
Weser Kurier: отказ Киева от НАТО и Крыма — шаг к прекращению конфликта
Спустя четыре года после «аннексии Крыма» конфликт между Киевом и Москвой не утихает и изменить положение вещей не смогли даже санкции, пишет Weser Kurier. Чтобы добиться разрядки, Украине следует «хотя бы поначалу» смириться с «территориальными потерями», отказаться от идеи вступления в НАТО и пойти на сближение с Кремлём, отмечает издание.
Weser-Kurier: современная Москва выглядит «ухоженной и спокойной», несмотря на кризис
Если раньше Москва была «хаотичной», изобиловала киосками, толпами людей, попрошайками и пьяницами, то сегодня она выглядит «гораздо спокойнее и ухоженнее», даже несмотря на последствия экономического кризиса и санкций, пишет Weser-Kurier. Однако, по словам издания, о России нельзя судить только по Москве: в подмосковном Пушкино люди едва сводят концы с концами.
Weser-Kurier: Из-за кризиса русские могут позволить себе только фастфуд
Экономический кризис в России уже привел к уходу с российского рынка сотен западных фирм и исчезновению с прилавков магазинов многих западных товаров, а россияне привыкают к строгой экономии, пишет Weser Kurier. В итоге, за невозможностью купить дорогие вещи, для многих жителей России последней отдушиной становится лишь дешевая еда в ресторанах быстрого питания, отмечает издание.
Эксперт: Путин не пойдет на мировую, пока не добьется от Запада уважения
Новый проект, предусматривающий создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, вряд ли будет реализован, так как Владимир Путин заинтересован в «сохранении очага напряженности», заявила в интервью Weser-Kurier эксперт по Восточной Европе Сузанне Шаттенберг. Путин лишь тогда сможет стать «партнером Запада» и «миротворцем», когда добьется от ЕС и США признания статуса России как сверхдержавы, убеждена эксперт.
Weser-Kurier: Американский шпион поставил немецких коллег в России под угрозу
В Германии раскрыто похищение двойным агентом из США данных о тысячах сотрудников немецкой разведки, передает Weser-Kurier. Как сообщил изданию эксперт по шпионажу Эрих Шмидт-Энбом, в случае попадания секретной информации в руки Москвы немецкие разведчики, работающие в России, рискуют предстать перед судом.
Певица Руслана борется за европейское будущее Украины
Победительница музыкального конкурса «Евровидение» 2004 года, украинская певица Руслана призвала сограждан принять участие в митингах против решения правительства приостановить интеграцию с ЕС. На своем сайте она написала, что в противном случае Киев рискует оказаться в руках Владимира Путина и лишиться своего будущего.
Россия советует Европе задуматься над поведением Польши
Нападение на посольство России в Варшаве вызвало бурную реакцию у российских политиков. Одни посоветовали Европе перестать ругать Москву и заняться своими проблемами, в частности проблемой национализма. Другие увидели в этом месть за погибшего под Смоленском экс-президента Польши Леха Качиньского.
В Омске Хеллоуин объявили экстремистским праздником
Министерство образования Омской области запретило местным школам отмечать Хэллоуин, сообщает Weser-Kurier. Власти сочли праздник «экстремистским» и «пропагандирующим культ смерти». В стороне не осталась и православная церковь. По словам протоиерея Всеволода Чаплина, игры с нечистой силой чреваты «страданиями» и «внутренней пустотой».