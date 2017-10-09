Weser Kurier: отказ Киева от НАТО и Крыма — шаг к прекращению конфликта Спустя четыре года после «аннексии Крыма» конфликт между Киевом и Москвой не утихает и изменить положение вещей не смогли даже санкции, пишет Weser Kurier. Чтобы добиться разрядки, Украине следует «хотя бы поначалу» смириться с «территориальными потерями», отказаться от идеи вступления в НАТО и пойти на сближение с Кремлём, отмечает издание. 9 октября 2017 Weser-Kurier

Weser-Kurier: современная Москва выглядит «ухоженной и спокойной», несмотря на кризис Если раньше Москва была «хаотичной», изобиловала киосками, толпами людей, попрошайками и пьяницами, то сегодня она выглядит «гораздо спокойнее и ухоженнее», даже несмотря на последствия экономического кризиса и санкций, пишет Weser-Kurier. Однако, по словам издания, о России нельзя судить только по Москве: в подмосковном Пушкино люди едва сводят концы с концами. 11 июня 2017 Weser-Kurier

Weser-Kurier: Из-за кризиса русские могут позволить себе только фастфуд Экономический кризис в России уже привел к уходу с российского рынка сотен западных фирм и исчезновению с прилавков магазинов многих западных товаров, а россияне привыкают к строгой экономии, пишет Weser Kurier. В итоге, за невозможностью купить дорогие вещи, для многих жителей России последней отдушиной становится лишь дешевая еда в ресторанах быстрого питания, отмечает издание. 24 января 2016 Weser-Kurier

Эксперт: Путин не пойдет на мировую, пока не добьется от Запада уважения Новый проект, предусматривающий создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, вряд ли будет реализован, так как Владимир Путин заинтересован в «сохранении очага напряженности», заявила в интервью Weser-Kurier эксперт по Восточной Европе Сузанне Шаттенберг. Путин лишь тогда сможет стать «партнером Запада» и «миротворцем», когда добьется от ЕС и США признания статуса России как сверхдержавы, убеждена эксперт. 31 июля 2015 Weser-Kurier

Weser-Kurier: Американский шпион поставил немецких коллег в России под угрозу В Германии раскрыто похищение двойным агентом из США данных о тысячах сотрудников немецкой разведки, передает Weser-Kurier. Как сообщил изданию эксперт по шпионажу Эрих Шмидт-Энбом, в случае попадания секретной информации в руки Москвы немецкие разведчики, работающие в России, рискуют предстать перед судом. 15 января 2015 Weser-Kurier

Певица Руслана борется за европейское будущее Украины Победительница музыкального конкурса «Евровидение» 2004 года, украинская певица Руслана призвала сограждан принять участие в митингах против решения правительства приостановить интеграцию с ЕС. На своем сайте она написала, что в противном случае Киев рискует оказаться в руках Владимира Путина и лишиться своего будущего. 24 ноября 2013 Weser-Kurier

Россия советует Европе задуматься над поведением Польши Нападение на посольство России в Варшаве вызвало бурную реакцию у российских политиков. Одни посоветовали Европе перестать ругать Москву и заняться своими проблемами, в частности проблемой национализма. Другие увидели в этом месть за погибшего под Смоленском экс-президента Польши Леха Качиньского. 14 ноября 2013 Weser-Kurier