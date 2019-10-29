Что плохо для Польши, то хорошо для Европы: Weser-Kurier объяснил, в чём выгода от «Северного потока — 2»

В борьбе с «Северным потоком — 2» Еврокомиссия и Польша приводят «надуманные и ошибочные» аргументы, пишет Weser-Kurier. Немецко-российский проект не снижает, а даже повышает надёжность энергоснабжения в Европе. Технология же реверса позволяет избежать любых форм газового шантажа со стороны Кремля, объясняет немецкое издание.
Возражения Еврокомиссии и Польши по поводу строительства «Северного потока — 2» «надуманные и ошибочные», пишет Weser-Kurier. По сути, ЕС правильно делает, что настаивает на создании единого газового рынка в Европе, ведь это обеспечит надёжность энергоснабжения. Если одна из стран перестанет получать энергоресурсы, ей на выручку придут другие государства союза. Именно поэтому с 2009 года европейские директивы предписывают, чтобы владельцы трубопроводов, находящихся на территории ЕС, предоставляли к ним равный доступ по приемлемым ценам всем поставщикам газа. Такой подход позволяет избегать злоупотреблений влиянием на рынок.
Чтобы «сорвать проект» «Северного потока — 2», Еврокомиссия распространила эти директивы и на трубопроводы между ЕС и не входящими в него государствами. Теперь «Газпром» обязан предоставить доступ к своей магистрали и другим поставщикам. В связи с этим российская компания судится с Брюсселем. Исход разбирательства пока предугадать невозможно.
Еврокомиссия считает, что «Северный поток — 2» снижает надёжность энергоснабжения. Еврокомиссары опасаются, что ЕС попадёт в слишком большую зависимость от российского природного газа. Но это неверно, ведь расширение только увеличит пропускную способность. А то, кто будет поставлять в Европу голубое топливо, как и раньше, будет зависеть от спроса и главным образом от цены. В результате надёжность энергоснабжения даже повысится: если одна из магистралей перестанет работать — например, из-за политического конфликта в отношениях России и Украины, — найдутся другие пути поставок.
Также приводится аргумент, что из-за «Северного потока — 2» России станет проще шантажировать Восточную Европу тем, что она перекроет ей газовый кран. Но это также неверно. Москва действительно может это сделать, не прерывая поставок в Западную Европу. Но какой в этом смысл? С помощью технологии реверса доходящий до немецкого города Грайфсвальда российский газ можно вернуть в Польшу. В результате бойкот Кремля ничего не даст.
В действительности Польша пытается помешать «Северному потоку — 2», потому что не хочет лишаться больших денежных выплат за транзит голубого топлива. Если газ пустят по дну Балтийского моря, Варшава этих денег не увидит. «Это плохо для Польши, но хорошо для европейского потребителя, так как в результате газ станет дешевле», — заключает издание.
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