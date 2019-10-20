Посол США в Польше: Варшава не позволит сделать себя «заложником» России

«К 2022 году Польша станет независимой от российского газа», — заявила в интервью Die Welt посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. По её словам, из-за «Северного потока — 2» Европа станет заложником России, ведь и до этого Кремль использовал «энергоносители как оружие». Строительство газопровода по дну Балтийского моря — это политический, а не экономический проект, убеждена дипломат.

Переброска американских солдат из Германии в Польшу — это «сигнал устрашения и готовности НАТО к обороне», заявила в интервью Die Welt посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. По её словам, на «восточном фланге» альянса возникла «сложная ситуация с безопасностью». И так как Польше его обороняет, она представляет особую важность для военной организации: «Это сильный партнёр, и он станет ещё сильнее».



При этом дипломат заверила, что переброска войск — это не «предупреждение» для Берлина, и манёвр никак не связан с тем фактом, что по меркам НАТО Германия тратит недостаточно средств на оборону. «Все члены (альянса. — ИноТВ) должны вносить справедливый вклад и способствовать укреплению общей безопасности. Польша тратит на оборону 2% от ВВП, а вскоре это значение увеличится до 2,5%. Это пример для всех», — добавила она.



Впрочем, в Польше всё не так уж и идеально, признаёт посол. Мосбахер надеется, что в стране больше не будет ограничений свободы слова и прессы. Наряду с принципом верховенства права — это фундаментальные ценности для США и Польши, подчеркнула она: «За последние 30 лет страна (Польша. — ИноТВ) проделал впечатляющий путь развития к демократии. В некоторых местах случаются сбои, но всё наладится. Было бы не справедливым ожидать, что за такой короткий срок всё станет идеально. Ведь 30 лет — это не так уж и много. Американские предприятия не работали бы в Польше, если бы они не были уверены в соблюдении стандартов правового государства и договоров. С каждым днём американские инвестиции растут».



Вашингтона и Варшава углубляют сотрудничество и в сфере энергетики, отметила дипломат. «Польша получает сжиженный газ из США. Она уже построила терминал и продолжает вкладывать деньги в инфраструктуру. Мы поддерживаем диверсификацию энергоснабжения Польши. Варшава хочет стать энергетическим хабом в регионе и уже добилась больших успехов. К 2022 году Польша станет независимой от российского газа». «Мы абсолютно чётко выступаем против «Северного потока — 2», — продолжила Мосбахер. — Для нас это экономический, а не политический проект, из-за которого Европа станет заложником России. В прошлом Россия уже использовала энергоносители как оружие, например, против Украины. Польша сделала из этого выводы и потому хочет добиться энергетической независимости от России — что, к слову, окажет положительное влияние и на окружающую среду».