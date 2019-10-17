Salon24: начав игру на Ближнем Востоке, Россия перестала быть опасной на «западном направлении»

В начале октября российский вице-премьер Алексей Гордеев выступил с идеей создания мирового объединения стран-экспортёров зерна по типу ОПЕК, только в продовольственном секторе. Оно могло бы заниматься координацией ценовой политики на зерно и поддерживать стабильность зернового рынка в мире. В эту организацию могли бы войти: Россия, ЕС, Канада, Аргентина. США скорее всего не присоединятся к этому объединению, но даже без них страны-участники смогут контролировать 65% мирового экспорта зерна, который составляет примерно 120 млн тонн, пишет на портале Salon24 польский журналист Марек Будзиш.

А принимая во внимание тот факт, что арабские страны являются самыми большими импортёрами продовольствия, становится понятно, за что Россия играет на Ближнем Востоке, объясняет он. Кремль концентрирует там свои, как военные, так и экономические силы, внимание политиков и надежду на будущее. Он намерен контролировать ключевые и стратегические для региона потоки – экспорта нефти и природного газа, а также импорта продовольствия. Более того, благодаря «экспорту безопасности», он сумеет ещё более там укорениться, в политическом и военном плане, разъясняет Будзиш.

Вышеперечисленное может означать, что Россия перестала быть опасным государством на «западном направлении», потому что она переместила свой центр внимания на восток, добавляет он.

Ещё в июне Россия сформулировала концепцию многосторонней организации безопасности на Ближнем Востоке, немного напоминающую постсоветскую ОДКБ. В ней Россия не только являлась членом, но и выполняла роль движущей силы, как в дипломатическом, так и военном плане. В принципе, Россия уже давно предлагает свои услуги в поиске решений для горячих точек в мире, поэтому она стала бы де-факто дипломатическим, а при необходимости и военным «куратором» такой организации. Это прекрасно бы укрепило позицию Москвы в мире и предоставило бы ей шанс использовать свою военную мощь, а также скрыть экономические проблемы, объясняет польский журналист.

В свою очередь Турция, проводя настойчивую политику в Сирии и расширяя своё влияние как на Балканах, на Кавказе, и в Средней Азии, выступает для России в качестве важного партнёра и конкурента, с интересами которого нужно иногда считаться. Хоть Россия и довольна конфликтом на линии Турция — НАТО, потому что он значительно ослабляет восточный фланг альянса, но в экономическом плане стремление Турции к тому, чтобы стать региональным нефтяным центром и при случае объединить в экономическом и политическом плане тюркские государства, противоречит долгосрочным интересам Москвы. Во-вторых, несмотря на то, что Россия и строит «Южный поток», Турция хочет покупать газ у Казахстана и Туркменистана. За последнее падение продаж «Газпрома» ответственна прежде всего Турция. Дело заключается не только в российских нефти и газе, потому что интеграция стран Центральной Азии вокруг Турции воспринимается Россией как конкуренция, как в политическом и экономическом плане, так и в военном — потому что она делает возможным проникновение туда США, подчёркивает журналист.

«Всё это значит, что в ближайшие годы внимание Москвы будет сконцентрировано на отдалённом от Польши регионе. Это плохая информация для Украины, потому что Крым является ключом к Чёрному морю, но для нас это вовсе неплохое известие», — уверяет автор.

Донбасс — это конец эпохи интереса Москвы в пресловутом «направлением на Запад», а Крым и Сирия означают новую многолетнюю территорию стратегического проникновения на «направлении Ближний Восток», резюмирует на портале Salon24 польский журналист Марек Будзиш.