Wyborcza: Трамп с Эрдоганом хотят разбудить в Европе угасших демонов ксенофобии и расизма

Предательство США в отношении курдов и вступление Турции в сирийский конфликт прижимают ЕС к стенке, считает польский журналист Бартош Велиньский. В статье для Gazeta Wyborcza он строит предположения о том, что Эрдоган действует чуть ли не в сговоре с Трампом, и оба они заинтересованы в том, чтобы в Европу хлынула новая волна мигрантов и повлекла за собой новые потрясения.

«Западный мир реагирует на турецкую военную операцию в северной Сирии. Очередные страны Европы замораживают продажу оружия Анкаре. Канцлер Меркель решительно требует от турецкого президента Реджепа Эрдогана, чтобы он остановил операцию и вывел войска. А как прореагировала Америка?», — задаётся вопросом в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

«Я надеюсь, что курды отступят. Сложно выиграть с силами, которые имеют авиацию. У курдов их нет», — заявил президент Трамп.

Это очередное нечестное заявление американского президента о новом этапе конфликта в Сирии, считает автор статьи. Трамп уже ранее дал турецкому президенту Реджепу Эрдогану зелёный свет, чтобы тот вошёл на сирийские территории, занятые курдами, и одновременно вывел оттуда свои части, которые защищали их от турок. А потом, когда его обвиняли в том, что он вонзил нож в спину курдам, он утверждал, что курды не помогали США во время высадки в Нормандии, напоминает журналист.

«Скорее всего, октябрь 2019 года войдёт в историю как момент, когда США потеряли доверие международного сообщества», — предполагает автор. Международное сообщество предавало курдов многократно и закрывало глаза на репрессии, которые следовали в их отношении под турецким или арабским правлением. В 90-е годы Америка во время первой войны в Персидском заливе уговаривала их, чтобы они выступили против Саддама Хусейна, а когда они это сделали, она бросила их на произвол судьбы. «Однако никогда ранее этому не сопутствовал столь демонстративный цинизм и беспечность по отношению к возможным последствиям», — подчёркивает автор.

«Наблюдая за решимостью в поисках компроматов на Джо Байдена, предполагаемого соперника Трампа на выборах в следующем году, можно задаться вопросом: не дал ли Трампу компрометирующих оппонента сведений именно Эрдоган. И взамен не закрыл ли Трамп глаза на то, что его солдаты делают в Сирии. Американские военные, которые отступают с курдских территорий, говорят, что им стыдно за своё государство. И сложно с ними не согласиться», — отмечает автор.

Сейчас в конфликт вступает Турция — член НАТО и формально кандидат на вступление в ЕС, который обязан соблюдать гуманитарные ценности, следовательно, Эрдоган с Трампом снова прижали к стене ЕС. ООН оценивает, что после нескольких дней турецкой атаки дома покинуло уже около 200 тыс. человек. «Они, вместе с тысячами тех, кто вынужден жить в Турции, могут хлынуть в Европу и разбудить угасших демонов ксенофобии и расизма. При таком сценарии через четыре года после миграционного кризиса Европу ожидало бы очередное потрясение. И возможно, что именно это нужно Трампу и Эрдогану», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.