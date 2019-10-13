SRF: для НАТО помощь Турции в отражении «российской и ближневосточной угроз» важнее курдов

Североатлантический альянс не применяет санкции в отношении Турции и не заводит речь об её исключении из-за операции против курдов в Сирии, поскольку турецкая армия прекрасно вооружена и закалена в боях, передаёт SRF. Важным членом Турцию делает и её географическое положение: страна находится рядом с Россией и Ближним Востоком, и, по мнению НАТО, главные угрозы для альянса исходят именно оттуда, отмечает швейцарский телеканал.

Для Североатлантического альянса Турция имеет первостепенное значение. У Турции не только вторая по численности после США армия. В стране также размещены сразу несколько военных баз НАТО. Турцию считают связующим звеном между Европой и Азией. Несмотря на тесное сотрудничество, альянс не имеет права голоса, когда Анкара задействует войска в своих собственных интересах, как, например, сейчас на севере Сирии. Репортаж Фритца Мури.

Военный парад в Анкаре: для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана армия — центральный элемент в процессе расширения влияния во внутренней и внешней политики. Как поясняет корреспондент SRF в Брюсселе Себастьян Рамшпек, для НАТО Турция важна не только потому, что у неё самая сильная армия в Европе.

СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК, корреспондент SRF в Брюсселе: НАТО — это военный блок, и Турция, с военной точки зрения, один из важнейших членов этого альянса — прекрасно вооружённый и закалённый в боях. Впрочем, важным членом Турцию делает и её географическое положение. Страна находится рядом с Россией и Ближним Востоком. По мнению НАТО, главные угрозы для альянса исходят именно оттуда. Таким образом, Турция имеет для НАТО первостепенное значение.

После США Турция занимает второе место по численности армии. Турецкие вооружённые силы насчитывают почти в два раза больше солдат, чем французские. В Турции размещены восемь баз НАТО. В последний раз базы в Турции альянс использовал во время операций в Афганистане. Независимо от НАТО США использовал в основном базу в Инджирлике для нанесения авиаударов в Ираке и Сирии.

В настоящий момент Турция ведёт боевые действия против курдов. Эту операцию резко критикуют в Европе и Соединённых Штатах. Может ли Североатлантический альянс применить санкции в отношении Турции?

СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК: Споры в НАТО ведутся за закрытыми дверями. Санкции не вводятся, и речи об исключении Турции не идёт. Давление оказывают довольно деликатно, например, когда речь идёт о местах дислокации войск. Тон в НАТО по-прежнему задают Соединённые Штаты. Решающее значение имеет то, как США относятся к турецкому наступлению. И в этом вопросе очень много неясных моментов.

Не так много возможностей для манёвра и у стран Евросоюза, поскольку санкции поставят по угрозу договор с Турцией о беженцах.

Дата выхода в эфир 11 октября 2019 года.