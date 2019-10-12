Эксперт ООН: турецкая операция в Сирии станет для НАТО «испытанием на разрыв»

Конфликт в НАТО из-за турецкой операции в Сирии будет «гораздо жёстче» всех предыдущих и станет «испытанием на разрыв», заявил в интервью SRF эксперт ООН Андреас Цумах. По его словам, Турция «пересекла уже все красные линии», а альянс позволяет ей это делать и, по сути, даже поддерживает происходящее, прячась за фасадом из «более-менее жёсткой» риторики.

Из-за военной операции Турции на севере Сирии НАТО приходится садится «в глубокий шпагат», заявил в интервью SRF эксперт ООН Андреас Цумах. Европейские государства-члены альянса осудили вторжение, но они ни слова не сказали о нарушении международного права. В Белом доме этого тоже не сделали.

Турецкая операция станет для Североатлантического альянса «испытанием на разрыв», убеждён Цумах. При этом началось всё ещё шесть лет назад, когда в сирийском конфликте Анкара встала на сторону «Исламского государства»*. США же в то время тесно сотрудничали с курдскими повстанцами в регионе. Позже Турция начала закупать российское оружие, но нынешний конфликт «будет гораздо жёстче», подчеркнул эксперт.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вряд ли что-то сможет сделать, ведь все свои решения он должен согласовывать с министрами иностранных дел стран-членов альянса. У Турции же «хорошие карты на руках» из-за её географического положения и наличия в стране авиабазы Инджирлик.

За последние 40 лет для США и НАТО этот военный объект был одним из важнейших для осуществления военных мероприятий в регионе. В конфликте же с европейцами Анкара использует для шантажа беженцев. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган открыто угрожает ЕС открыть двери и пустить в союз миллионы сирийцев. «По этой причине в европейских столицах на происходящее реагируют сдержанно», — объяснил Цумах.

В Сирии происходит «насильственное перенаселение», продолжил эксперт. При этом турки «целенаправленно убивают гражданских» и «насилуют курдских женщин». По мнению эксперта, «Турция пересекла уже все красные линии». НАТО же позволяет Анкаре так поступать и, по сути, даже поддерживает происходящее, прячась за фасадом из «более-менее жёсткой» риторики. При этом даже сделки по продаже Турции оружия не были отменены, сетует Цумах.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.