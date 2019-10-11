Дискредитировать курдов и обеспечить безопасность — OLJ выяснил цель Турции

Турция проводит военную операцию в Сирии в тех регионах, где проживают сирийские курды. Как пишет L'Orient-Le Jour, тем самым Анкара намерена решить сразу несколько своих проблем, а мировые державы пока ей не препятствуют. Сами же курды сетуют, что союзников у них не осталось, ведь США, как и обещали, выводят свои войска из региона, отмечая, что это не их война.

Турция заявляет, что цель её операции в Сирии — очистить север страны от террористов. Причём, как отмечает автор статьи в L'Orient-Le Jour, по своей резкости слова турецких властей похожи на заявления Владимира Путина во времена Второй чеченской кампании, который обещал «мочить в сортире» террористов. И хотя пока неясно, до чего готова дойти Анкара, она преследует здесь несколько целей.

Во-первых, Эрдоган действует из соображений безопасности. Известно, что сирийские курды смогли расширить своё влияние в регионе и создать свою автономную единицу на границе с Турцией. Анкара же опасается, что это может укрепить их связи с турецкими курдами, против которых турецкие власти борются с 1984 года.

Во-вторых, к этому прибавляется и политическая игра. Так, США возложили на Турцию ответственность за всех джихадистов в регионе. Нынешняя операция, вероятно, вызовет бегство исламистов, а Турция предстанет их врагом, что должно выбить основу легитимности курдов.

Кроме того, Эрдоган рассчитывает создать у границы буферную зону и туда направить от 1 до 3 млн сирийских беженцев. Этот посыл предназначен для внутренней аудитории, отмечает автор статьи. В своё время Эрдоган вёл политику открытых дверей, чтобы показать свою щедрость по сравнению с западными странами, и сейчас эта стратегия обернулась против него самого экономическим кризисом, который заставил турецкое население выступать против беженцев.

Однако, как предупреждает автор, амбиции Эрдогана могут разбиться «о хозяина сирийской игры» Владимира Путина. Во время наступления Турции на северо-восточные районы Сирии в 2018 году Россия дала негласный карт-бланш Анкаре. «Турция знает, что, хоть у неё и есть некоторое поле для манёвра в Сирии, она всё же не может заходить за красные линии, обозначенные Москвой», — приводит издание комментарий политолога Жаны Жаббур. А эти красные линии состоят в том, чтобы сохранить территориальную целостность Сирии и не допустить постоянной военной оккупации страны Турцией.

Хотя о выводе американских войск было известно уже давно, но сейчас кажется, будто США дают своё автоматическое одобрение оккупации этого района Сирии. И это вызывает недовольство как среди американских демократов, так и среди республиканцев. Трамп же объясняет это так: турки с курдами воюют уже несколько десятилетий, и пора бы Штатам выйти из этих «нелепых и бесконечных войн», многие из которых идут между кланами.

Как отмечают эксперты, вывод войск из Сирии — одно из предвыборных обещаний Трампа, а сейчас как раз близятся новые выборы, и Трампа захватывает «политическое торнадо» с угрозой импичмента. Так что он пытается вернуться к базовым идеям, которые помогли ему получить свой пост в 2016 году. При этом позже Трамп пообещал уничтожить турецкую экономику, если она выйдет за рамки дозволенного, но эти слова эксперты воспринимают лишь как попытку уравновесить позицию после критики.

Как отмечает автор статьи, если США на самом деле выведут войска, а Анкара осуществит свои планы, то сирийские курды как раз могут обратиться к Асаду, ведь они окажутся зажаты, с одной стороны, Турцией, а с другой — ИГ*. Для Дамаска это будет очень удобный случай, чтобы объявить о совместном управлении северными регионами Сирии. «Кто бросится в руки заграницы, того заграница потом и бросит», — так с намёком на США сказал замминистра иностранных дел Сирии в интервью сирийскому изданию.

При этом другой источник L'Orient-Le Jour в сирийском правительстве отметил, что если курды попросят помощи у сирийской армии, то Дамаск её может и не предоставить, ведь он неоднократно предлагал им провести переговоры, но они не использовали эту возможность.

Как отмечает автор статьи, сейчас у курдов совсем нет сильных союзников, но так было и всегда. «Американцы всегда использовали курдов для своих военных целей и безопасности. Но они никогда серьёзно не принимали во внимание их политические устремления, идёт ли речь о правосудии или демократии», — посетовал в разговоре с журналисткой представитель курдов.

Сейчас же население готовится к войне, делает запасы, ищет убежища. Силы их не равны, поэтому у курдов мало надежды на победу. Многие помнят наступление Турции 2018 года, а тогда сотни людей погибли, а 250 тыс. были вынуждены бежать, отмечает L'Orient-Le Jour.