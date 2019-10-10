Обозреватель Bloomberg: путинская Россия нашла себя на авторитарном Ближнем Востоке

Многие эксперты говорят сегодня о сближении России с Китаем, считая это серьёзной угрозой для гегемонии США на мировой арене. Но в реальности Москва с гораздо большим успехом укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, где президент Владимир Путин «чувствует себя как дома среди авторитарных правителей», считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на прошлой неделе проходило под тематическим названием «Заря Востока и мировое политическое устройство», а основные интеллектуальные дебаты были сосредоточены на Китае и на стратегических отношениях Москвы и Пекина. Сегодня много говорят о российском «развороте» в сторону Китая, называя такое сближение «угрозой для миропорядка», которым управляют США, в то время как Кремль «всеми силами нагнетает эти страхи, чтобы Россия могла и дальше занимать место не по рангу», пишет Леонид Бершидский на страницах Bloomberg. «Основная проблема заключается в том, что Россия мало что может предложить Китаю в экономическом плане, поэтому не может считаться равноправным партнёром», — подчёркивается в статье.



Конечно, в рамках этого сотрудничества Россия «может предоставить свою обширную территорию» и использовать свою силу в Арктике, чтобы создать транспортные коридоры для китайской торговли, а также стать крупным поставщиком энергоресурсов, поясняет Bloomberg. «Однако Россия не является незаменимым рынком для китайских товаров, и у неё мало ценных технологий, которые она могла бы передать Пекину», — сообщается в статье. Однако в действительности Москва «в большей степени и с большим успехом» развернулась в сторону Ближнего Востока, подчёркивает автор: «Там президент Владимир Путин чувствует себя как дома среди авторитарных правителей».



Если рассмотреть вопрос о том, как Россия может использовать свою военную мощь, являющуюся её главным преимуществом как мировой державы, чтобы «сделать партнёрство с Китаем более равноправным», то здесь тоже пригодится её ближневосточная стратегия, говорится в статье. Не случайно президент Владимир Путин во время своего выступления на заседании Валдайского клуба в Сочи сначала рассказал о российских успехах на Ближнем Востоке и только потом перешёл к обсуждению экономических связей с Китаем и другими азиатскими странами, пишет Bloomberg. В частности, Путин отметил, что России удалось «запустить внутрисирийский политический процесс», наладив тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией и другими странами Ближнего Востока, а также задействовав США.



По мнению экспертов, «проецирование российских военных возможностей» на Ближнем Востоке уже показало необходимость и эффективность «жёсткой силы» для успешной дипломатической манипуляции, сообщается в статье: «Россия воспользовалась сирийским конфликтом и другими возможностями для налаживания отношений с лидерами, которые на дух не переносят друг друга». Для налаживания дружеских отношений с широким кругом ближневосточных лидеров Путин использовал на протяжении последних лет самые разные средства и стратегии, не упуская случая воспользоваться просчётами американцев, констатирует автор. По его мнению, все стратегии Кремля при этом объединяет одна общая черта: «В каждом случае Путин поддерживает существующее положение вещей. Подобно русским царям из былых времён, считавшим своей целью оказание поддержки монархиям, где бы они ни находились, он последовательно выступает против смены режимов и поддерживает действующих руководителей».



И это помогает российскому лидеру успешно добиваться расположения ближневосточных правителей, подчёркивается в статье: «Они могут быть уверены в том, что он их не подведёт и не обманет. В отношении США такой уверенности нет и быть не может, поскольку Вашингтон поддержал или непосредственно осуществил несколько смен режимов в этом регионе». Никто также не может быть уверенным в том, что Соединённые Штаты станут поддерживать своих союзников столь же последовательно, как это делает Путин, поясняет автор. Например, в Сирии США долгое время поддерживали Сирийские демократические силы во главе с курдами. Однако на этой неделе американцы внезапно объявили о выводе своих сил из удерживаемых курдами районов, освобождая место для давно уже запланированного турецкого наступления и вызвав бурю негодования со стороны курдов, обвинивших Вашингтон в предательстве.



Россия традиционно поддерживает действующих лидеров «вне зависимости от их репутации и от их действий в отношении собственных народов», говорится в статье, тем самым демонстрируя практическую ценность своего сотрудничества для Китая и других азиатских стран. В частности, на недавнем заседании Валдайского клуба присутствовали такие гости, как президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель Филиппин Родриго Дутерте. «Оба они диктаторы, и оба ценят поддержку Путина», — подчёркивает автор. По его мнению, и Пекин, который на протяжении десятилетий активно реализует собственные бизнес-проекты в Африке и Латинской Америке, также иногда нуждается для защиты своих инвестиций в помощи России, которая готова «применять силу в интересах действующих глав государств».



«Но Ближний Восток — это не только демонстрационный зал, где Путин показывает свою полезность Китаю. Это тот регион, в который он идеально вписывается и может проводить свою политику. Его «собеседниками» там являются люди, которые руководят своими странами такими же методами, как и он, при этом в большинстве этих стран сырьевая экономика, как и в России», — поясняет автор. Именно поэтому «путинская Россия», вопреки своему географическому положению, не может относиться к числу европейских, центральноазиатских или восточноазиатских стран, подчёркивается в статье: «Это ближневосточный авторитарный режим. Её привязка к Ближнему Востоку более естественна, чем прежние попытки России набиться в друзья к США и её нынешние попытки сблизиться с Китаем». А на вопрос о том, насколько соответствует подобная внешняя политика национальным интересам России, придётся отвечать в будущем уже преемникам Путина, заключает Bloomberg.