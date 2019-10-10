Обозреватель Bloomberg: путинская Россия нашла себя на авторитарном Ближнем Востоке
Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на прошлой неделе проходило под тематическим названием «Заря Востока и мировое политическое устройство», а основные интеллектуальные дебаты были сосредоточены на Китае и на стратегических отношениях Москвы и Пекина. Сегодня много говорят о российском «развороте» в сторону Китая, называя такое сближение «угрозой для миропорядка», которым управляют США, в то время как Кремль «всеми силами нагнетает эти страхи, чтобы Россия могла и дальше занимать место не по рангу», пишет Леонид Бершидский на страницах Bloomberg. «Основная проблема заключается в том, что Россия мало что может предложить Китаю в экономическом плане, поэтому не может считаться равноправным партнёром», — подчёркивается в статье.
Конечно, в рамках этого сотрудничества Россия «может предоставить свою обширную территорию» и использовать свою силу в Арктике, чтобы создать транспортные коридоры для китайской торговли, а также стать крупным поставщиком энергоресурсов, поясняет Bloomberg. «Однако Россия не является незаменимым рынком для китайских товаров, и у неё мало ценных технологий, которые она могла бы передать Пекину», — сообщается в статье. Однако в действительности Москва «в большей степени и с большим успехом» развернулась в сторону Ближнего Востока, подчёркивает автор: «Там президент Владимир Путин чувствует себя как дома среди авторитарных правителей».
Если рассмотреть вопрос о том, как Россия может использовать свою военную мощь, являющуюся её главным преимуществом как мировой державы, чтобы «сделать партнёрство с Китаем более равноправным», то здесь тоже пригодится её ближневосточная стратегия, говорится в статье. Не случайно президент Владимир Путин во время своего выступления на заседании Валдайского клуба в Сочи сначала рассказал о российских успехах на Ближнем Востоке и только потом перешёл к обсуждению экономических связей с Китаем и другими азиатскими странами, пишет Bloomberg. В частности, Путин отметил, что России удалось «запустить внутрисирийский политический процесс», наладив тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией и другими странами Ближнего Востока, а также задействовав США.
По мнению экспертов, «проецирование российских военных возможностей» на Ближнем Востоке уже показало необходимость и эффективность «жёсткой силы» для успешной дипломатической манипуляции, сообщается в статье: «Россия воспользовалась сирийским конфликтом и другими возможностями для налаживания отношений с лидерами, которые на дух не переносят друг друга». Для налаживания дружеских отношений с широким кругом ближневосточных лидеров Путин использовал на протяжении последних лет самые разные средства и стратегии, не упуская случая воспользоваться просчётами американцев, констатирует автор. По его мнению, все стратегии Кремля при этом объединяет одна общая черта: «В каждом случае Путин поддерживает существующее положение вещей. Подобно русским царям из былых времён, считавшим своей целью оказание поддержки монархиям, где бы они ни находились, он последовательно выступает против смены режимов и поддерживает действующих руководителей».
И это помогает российскому лидеру успешно добиваться расположения ближневосточных правителей, подчёркивается в статье: «Они могут быть уверены в том, что он их не подведёт и не обманет. В отношении США такой уверенности нет и быть не может, поскольку Вашингтон поддержал или непосредственно осуществил несколько смен режимов в этом регионе». Никто также не может быть уверенным в том, что Соединённые Штаты станут поддерживать своих союзников столь же последовательно, как это делает Путин, поясняет автор. Например, в Сирии США долгое время поддерживали Сирийские демократические силы во главе с курдами. Однако на этой неделе американцы внезапно объявили о выводе своих сил из удерживаемых курдами районов, освобождая место для давно уже запланированного турецкого наступления и вызвав бурю негодования со стороны курдов, обвинивших Вашингтон в предательстве.
Россия традиционно поддерживает действующих лидеров «вне зависимости от их репутации и от их действий в отношении собственных народов», говорится в статье, тем самым демонстрируя практическую ценность своего сотрудничества для Китая и других азиатских стран. В частности, на недавнем заседании Валдайского клуба присутствовали такие гости, как президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель Филиппин Родриго Дутерте. «Оба они диктаторы, и оба ценят поддержку Путина», — подчёркивает автор. По его мнению, и Пекин, который на протяжении десятилетий активно реализует собственные бизнес-проекты в Африке и Латинской Америке, также иногда нуждается для защиты своих инвестиций в помощи России, которая готова «применять силу в интересах действующих глав государств».
«Но Ближний Восток — это не только демонстрационный зал, где Путин показывает свою полезность Китаю. Это тот регион, в который он идеально вписывается и может проводить свою политику. Его «собеседниками» там являются люди, которые руководят своими странами такими же методами, как и он, при этом в большинстве этих стран сырьевая экономика, как и в России», — поясняет автор. Именно поэтому «путинская Россия», вопреки своему географическому положению, не может относиться к числу европейских, центральноазиатских или восточноазиатских стран, подчёркивается в статье: «Это ближневосточный авторитарный режим. Её привязка к Ближнему Востоку более естественна, чем прежние попытки России набиться в друзья к США и её нынешние попытки сблизиться с Китаем». А на вопрос о том, насколько соответствует подобная внешняя политика национальным интересам России, придётся отвечать в будущем уже преемникам Путина, заключает Bloomberg.
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