Эксперт CNN: из-за пассивности Трампа Китай заполняет вакуум власти в Азии

Пассивность администрации Дональда Трампа в контексте кризисов в Юго-Восточной Азии приводит к тому, что США неизбежно потеряют влияние в этом регионе, заявил в эфире CNN член редакционной коллегии Bloomberg Бобби Гош. По его мнению, такое поведение Вашингтона создаёт в регионе вакуум власти, который стремительно заполнят другие державы, и, в особенности, Китай.

Президент США и его администрация, по большому счёту, стоят в стороне, в то время как в некоторых регионах Азии растёт напряжённость. Тем не менее Дональд Трамп заявил, что его пригласили урегулировать ситуацию в Кашмире — однако буквально в течение часа Индия это утверждение опровергла. При этом на этой неделе его ответ на протесты в Гонконге оказался весьма сдержанным. Вот что он заявил по этому поводу во вторник.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В Гонконге очень сложная ситуация. Очень сложная. Посмотрим, что будем. Но я уверен, что всё разрешится благополучно. Я надеюсь, что это разрешится благополучно для всех, включая, кстати говоря, Китай. Надеюсь, что всё для всех кончится хорошо.

Тем временем важные союзники США Южная Корея и Япония вступили в ожесточённую торговую перепалку, в которую Трамп также не горит желанием вмешиваться. С нами на связь выходит Бобби Гош. Он занимает пост редактора и члена редакционной коллегии раздела «Мнения» в Bloomberg. Рад вас снова видеть. Дональд Трамп многое говорил о Китае в контексте торговли, однако в обсуждении прочих важных геополитических вопросов в Азии он, по большому счёту, не участвует. Даже члены его собственной администрации с этим согласны. Что беспокоит вас здесь в плане стиля лидерства?

БОББИ ГОШ, редактор и член редакционной коллегии Bloomberg: Да, сейчас налицо серьёзный спад влияния США, а также ослабление желания США это влияние оказывать, когда речь идёт об Азии. Если помните, то во время администрации Обамы было много разговоров об азиатском повороте, что означало падение традиционного интереса США к горячим точкам на Ближнем Востоке и концентрация внимания на событиях в Азии.



У Обамы подобный поворот всё же не вышел, а Трамп, судя по всему, движется в обратном направлении. Многое указывает на то, что он сложил все яйца в ближневосточную корзину, в частности, в случае с иранским кризисом. В основном внимание он уделяет — при условии что он вообще уделяет внимание внешней политике — торговой войне с Китаем, о которой вы уже говорили; кроме того, он немного интересуется Северной Кореей.





Однако когда речь заходит о более масштабных вопросах, таких как Южно-Китайское море, Кашмир и проблемы на Востоке, администрация Дональда Трампа и он сам фактически бездействуют. Эти регионы его не интересуют, и он, очевидно, вряд ли многое о них знает. В статьях американских СМИ пишут о том, что члены его администрации, обладающие даже средним уровнем интеллекта, призывают его заняться подобными вещами, однако он на них огрызался и говорил: «Не беспокойте меня этим».

Но к чему же приводит отсутствие лидерства? Ведь оно создаёт вакуум, который могут заполнить другие силы.

БОББИ ГОШ: Да, но в международной дипломатии отсутствует такое явление, как вакуум. Любые лакуны, которые американцы оставляют после себя, быстро заполняются другими. Очевидно, что Китай — это главный кандидат на заполнение многих из этих лакун: он к этому стремится и обладает крепкими торговыми связями по всей Азии. Кроме того, Пекин проводит более жёсткую и агрессивную политику в сфере обеспечения национальной безопасности в различных частях Азии, и, особенно, в Южно-Китайском море.

Так что союзники США чувствуют, что их там нет, однако вакуум стремительно заполняется Китаем. Кое-кому это не нравится: многим странам в Азии совсем не по душе, что Пекин ведёт себя подобным образом, однако если США не будут проявлять интереса к подобным делам, то выбор у них невелик, и им придётся пойти на поклон к крупной державе, готовой вкладывать в них время, энергию и ресурсы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 августа 2019 года.