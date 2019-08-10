Эксперт: НАТО пора готовиться к приходу «парней из Пекина»

Перед НАТО стоит немало угроз, но одной из главнейших его проблем является приближение Китая, который уже сейчас присутствует внутри трансатлантического сообщества и контролирует значительную часть важной для обороноспособности альянса инфраструктуры, полагает вице-президент Heritage Foundation Джеймс Карафано. Как пишет аналитик в своей статье для The Hill, блоку пора готовиться встречать «гостя с Востока».

Сегодня Европа «говорит об угрозах из Азии так много, как не говорила ещё со времён Золотой орды», пишет в своей статье для The Hill внештатный обозреватель издания и вице-президент американского исследовательского института Heritage Foundation Джеймс Карафано. Как подчёркивает Карафано, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обсуждая в минувшую среду основные проблемы альянса, упомянул о том, что НАТО необходимо реагировать «на приближение к нам Китая» — и был абсолютно прав.





По мнению автора, для безопасности «трансатлантического сообщества» в настоящий момент существует две угрозы, и первая из них — это «дестабилизирующая деятельность Владимира Путина», противодействие которой должно стать для НАТО задачей номерр один. «Российский лидер больше всего на свете желает разрушить трансатлантический союз и вытеснить США из Европы. Добившись этой цели, Путин сможет в такой раздробленной Европе разгуляться вволю. Единственное, что его сейчас сдерживает — это сплочённость НАТО», — убеждён Карафано.

Как отмечает эксперт, российский президент никогда не прекратит «вмешиваться» в дела западных стран и искать слабые места, которые он может использовать в своих силах, однако он при этом не заинтересован в том, чтобы развязывать Третью мировую войну — он желает одержать победу либо «без боя», либо «стремительным ударом». Руководство НАТО не сможет «помешать Путину быть собой», но Брюсселю вполне под силу «не давать ему убедиться в том, что он может добиться лёгкой победы над альянсом, что потребует использования стратегии «достижения мира силой», а также демонстрации того, что НАТО в случае необходимости будут «и силы, и воля, чтобы сражаться», считает автор.

Вторая главная угроза — это нестабильность на Ближнем Востоке, которая может перерасти границы этого региона и достичь Европы, продолжает Карафано. Здесь речь может идти о Иране, кампании некой исламистской группировки, или же о хаосе от конфликта в таких местах, как Сирия или Ливия; таким образом, чтобы противостоять этим рискам, НАТО необходимо следить за южным направлением, считает эксперт.

Однако, помимо перечисленного, НАТО также нужно прикладывать усилия к тому, чтобы противодействовать влиянию Китая, причём не только в районе своего военного присутствия, но и на собственной территории, говорится в материале. По мнению автора, действия Китая вполне способны подточить способность альянса оборонять себя, а у Пекина уже сейчас есть собственное серьёзное присутствие на территории трансатлантического сообщества — начиная с телекоммуникационных систем и заканчивая киберпространством, мостами, железными дорогами и портами, и он по сути контролирует «выключатели» для инфраструктуры, необходимой альянсу для самообороны.

Как полагает Карафано, в связи с этим НАТО необходимо начать серьёзное обсуждение между членами альянса о том, как быть с «парнями из Пекина», поскольку в настоящий момент никакого единства по этому вопросу среди них нет. Когда же такое согласие будет достигнуто, членам блока нужно будет приступить к планированию мер по сдерживанию китайской угрозы. «Китай приближается к НАТО, и альянсу пора приготовиться к такому гостю с востока», — подытоживает автор.