Китай, ракеты и судьба СНВ-III —The Hill задумался о будущем после ДРСМД

2 августа истекает срок выхода США из Договора РСМД, и эксперты задаются вопросом, хватит ли у Дональда Трампа дипломатических навыков, чтобы вывести страну из сложившегося положения. С одной стороны, есть надежда на новый более широкий договор с участием Китая, тем более что европейские союзники уже показали, что не хотят видеть на своей территории новые ракеты. С другой — Пентагон уже запросил деньги на создание ранее запрещённых вооружений.

В пятницу истекает срок выхода США из Договора РСМД, который составляет полгода после объявления Дональда Трампа об этом, пишет The Hill. А значит, отныне Штаты будут освобождены от своих обязательств по этому пакту. И теперь все пристально смотрят, что же будет дальше с системой по контролю за вооружениями между Россией и США.



Некоторые демократы переживают, что такое положение может привести к новой гонке вооружений в стиле холодной войны. Так, сенатор Боб Менендес отметил, что Россия после этого явно станет вкладывать деньги в модернизацию и увеличение своих вооружений.



Эксперты вписывают этот шаг в общую линию отхода от договоров советских времён, которые были недостаточно гибкими, чтобы соответствовать меняющимся вызовам в сфере глобальной безопасности. Так, некоторые отмечают, что ДРСМД не учитывал Китай с его новыми военными возможностями. Другие подчёркивают, что на смену этому договору должен придти новый, который заполнил бы пустоту.



На данный момент у США и России остаётся лишь СНВ-III, подписанный при Бараке Обаме, но и его США не собираются продлевать после 2021 года. В Вашингтоне дали понять, что хотят более цельный договор, куда вошли бы Китай и новые виды вооружений. По этому вопросу США и Россия в июле встретились в Женеве.



С другой стороны, эксперты опасаются, что Штаты используют Китай как прикрытие для выхода из договоров, ведь Пекин вряд ли согласится на ограничения, да и ядерного оружия у него не так много. Так что политологи призывают добиваться более широкого соглашения с Россией и Китаем, но не засчёт СНВ-III.



США и Европа готовятся к тому, что будет после РСМД, отмечает автор статьи. В целом решение Трампа о выходе из договора находит поддержку, но его критикуют за то, что он объявил об этом неожиданно, оставив союзников в неведении. Теперь же эксперты задаются вопросом, хватит ли у Трампа дипломатических навыков, чтобы вывести страну из этой ситуации.



Количество служащих в Госдепартаменте, которые отвечают за контроль над вооружениями, сократилось с 14 до 4 человек. При этом союзники по НАТО уже дали понять, что не хотят видеть американские ракеты на европейской территории. Однако в альянсе говорят об увеличении количества военных учений, разведывательных и наблюдательных операций, мощностей противовоздушной и противоракетной обороны и прочих. А генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что там не хотят делать так же, как Россия, не хотят гонки вооружений, но намерены укреплять потенциалы обороны и сдерживания.



Пентагон запросил в бюджете на 2020 год $10 млн на разработку ракетных систем, которые прежде нарушали бы РСМД. Но в американском парламенте надеются заблокировать это начинание, отмечает The Hill.

