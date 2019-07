NYT: Россия и США идут на переговоры по вооружениям, рассчитывая привлечь и Китай

Делегации из России и США должны встретиться в Женеве, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями, пишет The New York Times. Штаты вышли из Договора РСМД, уверяя, что он устарел. Теперь они рассчитывают привлечь к переговорам и Китай, который также обладает ядерными арсеналами.

Россия и США встретятся в Женеве, чтобы обсудить соглашение о контроле над вооружениями, сообщает The New York Times. Эту идею лидеры двух стран обсуждали во время своей встречи в Осаке. Там Трамп отметил, что хотел бы и вовсе заключить трёхстороннее соглашение с главой Китая Си Цзиньпином. Москва тогда выразила свою заинтересованность, а Китай — нет.



США решили выйти из соглашения РСМД и дают понять, что не хотят продлевать СНВ-III. Администрация Трампа настаивает, что двусторонние российско-американские соглашения времён холодной войны сегодня устарели, когда Китай на подъёме. И при этом остаётся непонятным, насколько Трамп реально нацелен на соблюдение каких-либо новых договорённостей по контролю над вооружениями.



Пекин постоянно говорит, что у него относительно небольшой арсенал, предназначенный для сдерживания угрозы. Но американские эксперты считают, что Китай в ближайшие десять лет, вероятно, как минимум вдвое увеличит размеры своих ядерных запасов.



Однако, даже учитывая этот факт, у США и России на двоих больше 90% мировых ядерных запасов. Так, у США 6185 ядерных боеголовок, у России — 6490, а у Китая — около 290. Впрочем, сюда входят и стратегические боеголовки, количество которых ограничено договором СНВ-III, и вооружения малой дальности, и оружие, которое больше не находится в арсенале, ожидая списания.



С американской стороны делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан, а с российской — его коллега Сергей Рябков. Китай в этой встрече участвовать не будет, и пока неясно, удастся ли его уговорить на эту идею. Возможно, они попытаются согласовать договор для двух сторон, а уже потом пойдут с ним к Китаю.



Пока что Китай отвергает идею проведения подобных переговоров с ним. Среди прочего там отмечают, что решение Трампа выйти из ДРСМД подрывает доверие к США. Так, в мае официальный представитель Министерства иностранных дел Китая говорил, что не существует никаких предпосылок для того, чтобы Китай принимал участие в подобных переговорах.



В свою очередь, Путин сказал Трампу в Осаке, что он открыт для таких переговоров, но больше заинтересован в возобновлении СНВ-III. Американская сторона настаивает, что такой договор нужно не продлевать, а переписывать, внося в список вооружения, которые ещё не ограничены, пишет The New York Times.