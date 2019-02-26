Американский эксперт: отмена ДРСМД грозит миру появлением новой ракетной державы — Украины

Выход России и США из договора РСМД может подтолкнуть Украину к тому, чтобы снова начать производство ракет средней и малой дальности, считает эксперт Гарвардского университета Мариана Буджерин. По её словам, такие ракеты, оснащённые неядерными боеголовками высокой точности, могут быть нацелены на ключевые российские военные объекты и выполнять задачу «сдерживания российской угрозы».

Прекращение действия договора РСМД может стать причиной возобновления программы производства ракет на Украине, считает эксперт Дэвисского центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Мариана Буджерин.

Как напоминает автор, после распада СССР обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности перешли ко всем государствам, признанным правопреемниками Советского Союза.

Сразу после своего образования украинское государство оказалось обладателем третьего по объёму в мире арсенала межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков, а также внушительного военно-промышленного комплекса. На территории Украины остались конструкторское бюро «Южное» и «Южный машиностроительный завод в Днепропетровске — одно из крупнейших в СССР предприятий по производству межконтинентальных баллистических ракет.

Однако, как один из законных правопреемников СССР, Украина, также как Россия, Белоруссия и Казахстан, приняла на себя обязательства по договорам РСМД и СНВ-1, который к моменту распада Советского Союза остался не ратифицирован, в то время как государства, не унаследовавшие обязательств Советского Союза, присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и обязались полностью уничтожить свой ядерный арсенал.

«Чувствуя растущую угрозу со стороны России», Украина отложила принятие решений относительно ратификации договора СНВ-1 или присоединения к договору о нераспространении, ожидая «твёрдых гарантий безопасности» от России и США в обмен на отказ от унаследованных ядерных вооружений. Как отмечает автор, оставался ещё вариант сохранить производимые в Днепропетровске ракетные комплексы РТ-23 УТТХ «Молодец», оснастив их обычными боеголовками вместо ядерных. По убеждению эксперта, Украина всерьёз рассматривала такой план, однако конце концов отказалась от него — отчасти из-за того, что дальность разрешённых ракет была слишком большой для сдерживания России. В конечном итоге Украина присоединилась к договору о нераспространении, заручившись гарантиями безопасности со стороны США, Британии и России, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года.

Однако, как отмечает эксперт, спустя 20 лет «Россия стала самой серьёзной угрозой существованию Украины», а в 2014 году её «одряхлевшая» армия доказала свою несостоятельность в противостоянии «российской агрессии». Даже если арсенал обычных вооружений Украины подвергнется серьёзной модернизации, он будет значительно уступать российскому оружию в открытом бою. При этом перспективы членства Украины в НАТО остаются «туманными», несмотря на рост политической и военной поддержки со стороны Запада, подчёркивает Буджерин. «В горячей войне с Россией Украине придётся рассчитывать только на собственные силы», — заключает автор.

Некоторые возможности для сдерживания России могли бы дать Украине баллистические ракеты дальностью от 300 до 740 миль (500-1200 км) с боеголовками высокой точности, снаряжённые высоковзрывчатым обычным зарядом, нацеленные на российские командные центры, военные базы или инфраструктурные объекты особой важности, полагает специалист. «Риск того, что хотя бы одна ракета может успешно ударит по российской цели с территории Украины, мог бы заставить российское руководство дважды подумать перед тем, как раздувать конфликт», — замечает Буджерин.

Высокий риск делает маловероятным ядерный ответ России на украинские удары, поскольку ядерный взрыв на территории Украины имел бы серьёзные последствия как для российского населения, так и для соседних стран, входящих в НАТО.

Конструкторское бюро «Южное», существующее, благодаря участию в международных космических проектах, «вероятно, было бы совсем не прочь снова начать работы по производству ракет», считает специалист. У жителей Днепра ( современное название Днепропетровска — ИноТВ), включая ракетных инженеров « нет иллюзий относительно планов Кремля насчёт их страны», ведь этот город служил «логистическим центром» во время войны в Донбассе, поясняет Буджерин.

«В условиях, когда и Россия, и США выходят из ДРСМД, Украина имеет средства, мотив и не имеет отныне международных правовых ограничений для запуска ракетной программы — и, по словам, главы Украинского МИД Павла Климкина, она рассматривает такую возможность», — пишет эксперт.

Что касается международной поддержки такого шага, по прогнозам Буджерин, «натовские тяжеловесы» вроде Германии, выступающие против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, сочтут его угрозой стабильности. Однако Украина может заручиться поддержкой Польши и стран Балтии, озабоченных укреплением собственной защиты от российской угрозы, считает автор.

США, вероятно, станут оказывать давление на Украину, убеждая отказаться от ракетной программы, однако обосновать эти требования будет непросто, учитывая, что Вашингтон сам стал инициатором выхода из РСМД, предполагает эксперт.

Россия же, если и будет высмеивать возрождённую украинскую программу публично, за закрытыми дверями станет предпринимать активные меры для её подрыва, опасаясь, что «в будущем Украина сможет стать неотъемлемым участником региональных переговоров по вопросам вооружений».

«Перспектива появления украинской ракетной программы может подтолкнуть Россию к тому, чтобы сесть за стол переговоров с США до того, как Украина станет их равноправным участником», — считает специалист. Кроме того, украинские ракеты могут быть использованы США как рычаг давления на Россию, предполагает автор.