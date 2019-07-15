Генсек НАТО: если ДРСМД не станет, Россия «будет нести единоличную ответственность за его исчезновение»

Россия продолжает утверждать, что не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а ведь на кону безопасность всей Европы, пишет в статье для Frankfurter Allgemeine Йенс Столтенберг. Генсек НАТО призвал Москву использовть последний шанс сохранить договор. «В противном случае она будет нести единоличную ответственность за его исчезновение», заявил Столтенберг.
Россия продолжает утверждать, что не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а ведь на кону безопасность всей Европы, пишет в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Москва, по словам Столтенберга, якобы не только разработала, но и уже разместила новые запрещённые ядерные ракеты средней дальности.
Если же Российская Федерация не пойдёт на уступки, то менее чем через месяц соглашение 1987 года прекратит своё существование, предупреждает генеральный секретарь западного военного блока.
Проблема, однако, заключается в том, что Россия уже давно пытается «освободиться от ДРСМД», утверждает Йенс Столтенберг.
Именно «нарушение Российской Федерацией соглашения» и стало причиной того, что в феврале этого года Соединённые Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом все без исключения страны — члены НАТО поддерживают версию американской стороны, согласно которой Россия «нарушает условия ДРСМД», напомнил генсек Североатлантического альянса.
«В свою очередь, Соединённые Штаты в полном объёме выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения. В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские, — заверил Столтенберг. — Союзники по НАТО не собираются разрабатывать и размещать в Европе наземные ракеты средней дальности. Мы не будем вести себя, как Россия».
Своим поведением, констатировал генсек НАТО, Российская Федерация «подрывает не только ДРСМД, но и всю систему контроля над вооружениями».
Впрочем, у Москвы ещё есть время спасти соглашение, но возможностей для этого с каждым днём становится всё меньше, отметил Йенс Столтенберг.
«Поэтому я призываю сегодня Россию воспользоваться последним оставшимся у нас шансом и сохранить в силе Договор о РСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за его исчезновение», — подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.
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